Diese Samsung-Handys sollen bald Android 13 erhalten

Auf Samsung-Handys kleidet sich Android 13 im Gewand von OneUI 5. Einige Smart­phone-Modelle des Herstel­lers sollen die "fertige" Version noch in diesem Jahr erhalten.

Die Android-13-Beta­phase für die Galaxy-S22-Serie wurde im August einge­leitet. Die "fertige" Version der Firm­ware steht also noch aus. Einem Bericht des Online-Portals Sammo­bile zufolge soll der Rollout aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zumin­dest einige Modelle aus dem Kader des südko­rea­nischen Konzerns sollen das Update noch in diesem Jahr erhalten.

Neben einigen Flagg­schiff-Modellen bean­sprucht wohl auch eine Mittel­klasse der A-Serie die Soft­ware-Aktua­lisie­rung in diesem Jahr für sich.

Android 13: Um diese Samsung-Handys geht es

Samsung Galaxy S22

Bild: teltarif.de

Smart­phone-Flagg­schiffe sind teuer. Der Nutzer erwartet, dass für diese kost­spie­ligen Appa­rate auch zuerst wich­tige Updates und neueste Versionen gelie­fert werden. Dem Sammo­bile-Bericht zufolge sollen noch in diesem Jahr die Modelle der Galaxy-S21-Serie (Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra) und Galaxy-S22-Serie (Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra) die neue Firm­ware OneUI 5 auf Basis von Android 13 erhalten.

Weiter heißt es, dass auch die Fold­ables aus diesem und dem vergan­genen Jahr bedacht werden sollen. Konkret gehe es dann um die Modelle Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4.

Sowohl bei den S-Klassen als auch bei den Fold­ables handelt es sich im Flagg­schiff-Geräte in entspre­chend hoher Preis­klasse. Samsung gibt aber auch bei güns­tigeren Geräten mitt­ler­weile gute Update-Prognosen. So soll auch ein Modell der A-Klasse noch in diesem Jahr Android 13 erhalten. Dabei handele es sich um das im März vorge­stellte Samsung Galaxy A53 5G.

Update-Pläne der Smart­phone-Hersteller können sich jedoch ändern. Es ist damit auch nicht ausge­schlossen, dass weitere Modelle von Samsung noch in diesem Jahr Updates erhalten.

Manuell auf Updates über­prüfen

Dem Bericht ist nicht zu entnehmen, in welchen Ländern das Update noch in diesem Jahr ausge­rollt werden soll. Grund­sätz­lich ist es zu empfehlen, die auto­mati­sche Update-Suche zu akti­vieren. Dann werden Sie nämlich vom System benach­rich­tigt, wenn eine Soft­ware-Aktua­lisie­rung herun­ter­geladen werden kann.

Darüber hinaus können Sie aber dennoch die manu­elle Update-Suche veran­lassen. Diese können Sie im Einstel­lungs­menü unter Soft­ware-Update und Herun­ter­laden und Instal­lieren einleiten. Es kann nämlich sein, dass über ein verfüg­bares Soft­ware-Update erst etwas später vom System benach­rich­tigt wird.

Das Galaxy Z Flip 4 ist eines von Samsungs neuesten Fold­ables. Wir konnten den Display-Knicker bereits einem ausführ­lichen Test unter­ziehen.