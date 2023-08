Samsung One UI 5.1.1: Diese Galaxys bekommen das Update

Samsung kündigt die Verfüg­bar­keit von One UI 5.1.1 für ältere Galaxy-Modelle an. Wir geben einen Über­blick.

Samsung stellte kürz­lich die neue Foldable-Gene­ration in Form von Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 vor. In diesem Zuge wurde auch das Benut­zer­ober­fläche-Update One UI 5.1.1 einge­führt. Jetzt kündigt der südko­rea­nische Hersteller im Global News­room an, welche Modelle aus dem Samsung-Kosmos das Update noch in diesem Monat erhalten sollen. Wir geben Ihnen einen Über­blick.

Modelle im Über­blick

Modelle wie das Galaxy Z Flip 4 sollen in diesem Monat One UI 5.1.1 erhalten

Bild: teltarif.de Foldables

Das ist neu in One UI 5.1.1



Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip 4

Einfa­chere Medi­ennut­zung im Flex-Mode

Einfa­chere Ein- und Ausblen­dung des Flex-Mode-Panel

Flex-Mode-Panel perso­nali­sieren per Drag-and-Drop

Einfa­cherer Zugriff auf Funk­tionen wie Multi­window und Bild­schirm­auf­nahme im Flex Mode

Anzeige der Medi­enwie­der­gabe­leis­ten­taste mit 10-Sekunden Vor- und Rück­lauf und Zugriff auf Funk­tionen an einer prak­tischen Stelle

Zugriff auf die perso­nali­sierte Flex-Modus-Panel-Symbol­leiste per Finger­tipp, beispiels­weise während eines Videos

Zugriff auf den Samsung Internet-Browser per Pop-Up-Fenster

Einfa­cher Wechsel zwischen Pop-Up-Fenster und Multi-Window-Anzeige

Zwei­hän­diges Drag-and-Drop wird jetzt auf dem Haupt­bild­schirm unter­stützt. Eine App kann mit einer Hand geöffnet und mit der anderen an eine gewünschte Stelle gezogen werden.

Die Task­leiste ermög­licht Zugriff auf bis zu vier aktu­elle Apps.

Verbes­sertes Schlaf­manage­ment

Perso­nali­sierte Herz­fre­quenz­zone bei Akti­vitäten

Neue Ziffern­blätter (einige davon ab Herbst auch für Galaxy Watch Active 2 und Galaxy Watch 3)

Neue Funk­tionen bei der Gesund­heits­über­wachung wie Herz "Irre­gular Heart Rhythm Noti­fica­tion (IHRN)"

Zugriff auf GPX-Funk­tionen (nur Galaxy Watch 5 Pro)

Schnell­zugriff­taste auf der Galaxy Watch zur Steue­rung der Smart­phone-Kamera (z.B. Galaxy Z Flip 4)

Verfüg­bar­keit des Updates

Wie eingangs erwähnt, soll das Update auf One UI 5.1.1 für die genannten Modelle ab diesen Monat zur Verfü­gung gestellt werden. Ein konkretes Datum gibt es demnach nicht. Soft­ware-Aktua­lisie­rungen werden in der Regel in Wellen ausge­rollt, sodass nicht alle Nutzer kompa­tibler Geräte das Update zur glei­chen Zeit erhalten. Gene­rell ist zu empfehlen, auto­mati­sche Soft­ware-Updates in den Einstel­lungen des Galaxy-Smart­phones zu akti­vieren, um keine wich­tigen Updates zu verpassen.

Sollte die Funk­tion akti­viert sein, kann es dennoch vorkommen, dass das System erst später auto­matisch auf die Aktua­lisie­rung aufmerksam macht. Wir empfehlen daher, von Zeit zu Zeit eine manu­elle Update-Prüfung vorzu­nehmen. Klicken Sie auf das Einstel­lungs-Icon, scrollen herunter zu Soft­ware-Update und klicken auf Herun­ter­laden und Instal­lieren. Sollte ein Update zur Verfü­gung stehen, wird es Ihnen über dieses Menü ange­zeigt.

