Samsung, OnePlus, Xiaomi & Co.: Mittelklasse im Preisverfall

Samsung, OnePlus, Xiaomi, Oppo und Co. haben zahl­reiche Einsteiger- und Mittel­klasse-Handys im Angebot. Wir haben uns von ausge­wählten Modellen die aktu­ellen Markt­preise ange­schaut und mit der UVP vergli­chen.

Mittel­klasse- und auch Einsteiger-Smart­phones mit guten Spezi­fika­tionen haben nicht selten eine UVP, die auch ohne Preis­ver­fall schon attraktiv ist. Aber egal wie günstig ein Smart­phone zum Start auch ist, irgend­wann regu­liert der Markt die Preise und die Spar­mög­lich­keiten steigen. Die Sprünge sind in der Regel aber nicht so groß, wie sie bei deut­lich teureren Geräten sein können. Aber jeder gesparte Euro ist ein guter.

Wir haben Smart­phones der Einsteiger- und Mittel­klasse von Samsung, OnePlus, Oppo, Xiaomi und Co. ausge­wählt und die Preise ermit­telt, die aktuell für die Geräte aufge­rufen werden. Im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers können Sie sehen, wie viel Sie zum Stand jetzt sparen können. Wir berück­sich­tigen immer die Preise von den Modell­vari­anten mit kleinstem verfüg­barem Spei­cher.

Market­place-Ange­bote, die unter Umständen güns­tiger sein können, haben wir im Preis­ver­gleich außer Acht gelassen.

Samsung

Samsung Galaxy A71

Bild: Samsung, Screenshot: teltarif.de Samsungs Galaxy-S-Serie steht stark im Fokus der Aufmerk­sam­keit, die Android-Smart­phones zu Teil wird. Der Hersteller aus Südkorea bietet jedoch auch viele Modelle in der Mittel­klasse an, beispiels­weise das Galaxy A40. Das Modell mit dem 5,9-Zoll-Display gehört zu den kompak­teren Phablets und kostet nach UVP 249 Euro. Sparen lässt sich mit einem aktu­ellen Preis in Höhe von rund 217 Euro (inklu­sive Versand) über 30 Euro. Für Stan­dard-Handy-Anwen­dungen wie Messa­ging, Tele­fonie, Surfen und Social Media dürfte das Galaxy A40 voll­kommen ausrei­chen.

Wer auf ein größeres Display und einen größeren Akku schielt, kann einen Blick auf das Galaxy M30s werfen. Hier werden unter anderem ein 6,4-Zoll-Panel und ein großer Akku mit 6000 mAh geboten. Lag der Preis zum Markt­start noch bei 259 Euro, ist das Smart­phone derzeit für knapp 246 Euro (inklu­sive Versand) zu bekommen.

Das Galaxy M21 ist als leicht verbes­serte Vari­ante des M30s zu sehen, weil beispiels­weise eine Front­kamera mit höherer Auflö­sung geboten werden. Mit 6,2 Zoll ist das Display etwas kleiner, der Akku mit einer Kapa­zität von 6000 mAh nomi­nell aber gleich stark. Die UVP für das Galaxy M21 liegt bei 219 Euro. Inklu­sive Versand ist es aktuell zu einem Preis von rund 196 Euro zu bekommen.

Das Galaxy A71 ist eine Stufe höher anzu­setzen, geho­bene Mittel­klasse, wenn man so möchte. Die Display-Größe liegt bei 6,7 Zoll, der Akku ist zwar kleiner als beispiels­weise beim Galaxy M21 und Galaxy M30s, dafür kann der 4500 mAh Strom­spei­cher mit 25 Watt schneller wieder aufge­laden werden. Einen Preis in Höhe von 469 Euro empfahl Samsung zum Zeit­punkt der Erst­ver­öffent­lichung. Der aktu­elle Preis von 334 Euro (inklu­sive Versand) ist sicht­lich geringer.

OnePlus

OnePlus Nord und OnePlus Nord N10 5G sind abseits der "Großen" der OnePlus-8er-Reihe in der Mittel­klasse-Sparte ange­sie­delt. Beide Smart­phones unter­stützen den 5G-Mobil­funk­stan­dard und sind nach UVP bereits vergleichs­weise günstig. Das OnePlus Nord kostet nach UVP 399 Euro, der Preis für das OnePlus Nord N10 5G liegt bei 349 Euro. Das OnePlus Nord hat unter anderem einen stär­keren Prozessor und einen deut­lich besseren Nacht­modus für die Haupt­kamera.

Während der Preis für das OnePlus Nord noch beständig ist, kann das Nord N10 5G schon für 316 Euro erworben werden. Details zum OnePlus Nord und OnePlus Nord N10 5G lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Oppo und realme

Oppo A91

Bild: teltarif.de Das Oppo A91 ist ein solides Mittel­klasse-Smart­phone, für das der Hersteller aus China 299 Euro verlangt. Für das Geld bekommen Käufer ein gut ausge­stat­tetes, hand­liches und vergleichs­weise leichtes 6,4-Zoll-Handy mit guter Gesamt­per­for­mance und flexi­blem Karten­slot. Der interne Spei­cher ist mit einer Kapa­zität von 128 GB für ein Handy der Preis­klasse des Oppo A91 eben­falls hervor­zuheben.

Mitt­ler­weile ist das Modell für rund 245 Euro inklu­sive Versand zu bekommen. Details zum Oppo A91 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Die Modelle A52 und A72 sind weitere Vertreter aus dem Mittel­klasse-Kader von Oppo zu Preisen von 199 bezie­hungs­weise 249 Euro. Beson­der­heit ist unter anderem der jeweils große Akku mit 5000 mAh, der sich mit 18 Watt wieder aufladen lässt. Oppo A52 und Oppo A72 sind sich auch sonst recht ähnlich, beide verfügen beispiels­weise über einen Qual­comm Snap­dragon 665 mit Adreno-610-Grafik­ein­heit, das A72 hat aber unter anderem mehr internen Spei­cher als das A52 (128 GB vs. 64 GB).

Wer sich aktuell für eines der Geräte inter­essiert, kann sparen. Das Oppo A52 ist schon zu einem Preis von rund 171 Euro (inklu­sive Versand) zu bekommen, das Oppo A72 schon für rund 176 Euro (inklu­sive Versand). Der Aufpreis von 5 Euro für das Oppo A72 ist in jedem Fall alleine wegen der doppelten Spei­cher­kapa­zität zu empfehlen.

Mit Geräten wie dem 7 Pro beweist die Oppo-Tochter realme, dass güns­tige Handys immer mehr Vorzüge bekommen. So konnte das realme 7 Pro im teltarif.de-Test unter anderem mit einem hellem Display, einer guten Akku­lauf­zeit und einer guten Kamera punkten. Preis­lich liegt das Modell, das Ende Oktober in die Märkte gestartet ist, bei knapp 300 Euro. Rund 20 Euro lassen sich bei einem Preis von 280 Euro auf die UVP nach aktu­ellem Stand sparen.

Auf der nächsten Seite beschäf­tigen wir uns mit Modellen von Moto­rola, LG, Huawei und Xiaomi.