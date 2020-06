Samsung, OnePlus & Co: Handys mit 120-Hz-Display

Wer sich mit aktu­ellen Smart­phone-Modellen beschäf­tigt, wird schnell fest­stellen, dass neben der Unter­stüt­zung des 5G-Mobil­funk­stan­dards der Fokus verstärkt auf Displays mit höheren Bild­wie­der­hol­raten gesetzt wird. In der Regel haben Smart­phone-Displays Frequenzen von 60 Hz, im vergan­genen Jahr begannen Hersteller wie OnePlus und Google ihre Premium-Modelle mit 90-Hz-Panels auszu­statten. Mitt­ler­weile sind die Frequenzen bis auf 120 Hz gestiegen.

Wir haben uns ausge­wählte Smart­phones ange­schaut, deren Displays diese hohe Frequenz haben.

Smart­phones mit 120-Hz-Display im Vergleich

Handys mit 120-Hz-Display im Vergleich (im Bild: OnePlus 8 Pro, Galaxy S20 Ultra und Oppo Find X2 Pro)

Bild: teltarif.de Das erste Smart­phone in der Vergleichs­ta­belle bewegt sich eher in der Special-Inte­rest-Sparte statt im Kosmos des Main­streams. So bot der Hersteller Razer das "Phone 2" bereits im November 2018 mit einem 120-Hz-Panel an. Ziel­gruppe waren aber Gaming-Inter­es­sierte, die von den Features des Razor Phone 2 profi­tieren sollten - ein Grund dafür, weshalb das Razor Phone 2 nicht für jeden Smart­phone-Nutzer unbe­dingt in Frage kommt. Die höhere Bild­wie­der­hol­rate soll nicht nur bei der regu­lären Bedie­nung aus Surfen und Multi­tas­king Vorteile bringen, sondern auch im Gaming-Bereich für reak­ti­ons­schnel­lere Aktionen, beispiels­weise bei beliebten Spielen wie Fort­nite und PUBG Mobile oder Call of Duty: Mobile, sorgen.

Das flüs­si­gere Bedien­er­lebnis lässt sich bestä­tigen. Wir haben in unseren Smart­phone-Tests mehrere Modelle mit erhöhten Bild­wie­der­hol­raten auspro­biert. Dabei haben wir nicht nur 60 Hz mit 120 Hz, sondern auch 60 Hz mit 90 Hz und 90 Hz mit 120 Hz vergli­chen. Der Unter­schied zwischen 60 Hz und 120 Hz ist entspre­chend größer als die anderen Frequenzen im Vergleich.