One UI Watch 4.5: Neue Funktionen für die Galaxy Watch4

Die Galaxy Watch4 (Classic) bekommt im dritten Quartal dieses Jahres ein Update auf die One UI Watch 4.5 Bedien­ober­fläche. Eine QWERTZ-Tastatur und neue Ziffern­blätter-Designs sollen die Smart­watch künftig noch attrak­tiver und besser bedienbar machen. Was bietet das Update sonst noch?

Besitzer der Galaxy Watch4 und Galaxy Watch4 Classic dürfen sich auf ein baldiges Update der Benut­zer­ober­fläche auf One UI Watch 4.5 freuen. Samsung kündigt mit dem neuen Inter­face „ein noch umfas­sen­deres Galaxy Smart­watch-Erlebnis“ an, das beispiels­weise das Tippen auf dem Watch-Display opti­miert und das Tele­fonieren mit der smarten Uhr verein­facht. Schauen wir uns einmal an, was das Update im Detail mit sich bringt.

Echte Dual-SIM-Unter­stüt­zung

One UI Watch 4.5 / Dual-Sim

Bild: Samsung

Bislang werden von der Galaxy Watch4 ausge­hende Anrufe auto­matisch über jene SIM-Karte getä­tigt, die am häufigsten genutzt wird. Nach dem Update kann der Nutzer eine bevor­zugte SIM-Karte auf seinem Galaxy-Smart­phone auswählen, die sich daraufhin mit der Galaxy Watch synchro­nisiert. Akti­vieren Sie auf dem Smart­phone „immer fragen“, können Sie bei jedem einzelnen Anruf entscheiden, welche SIM-Karte von der Smart­watch genutzt werden soll.

Neue Ziffern­blatt-Designs

One UI Watch 4.5 / Ziffernblätter

Bild: Samsung Lang­weilig war gestern, denn bald lässt sich für jeden Anlass ein passendes Ziffern­blatt einstellen. Ob edel-klas­sisch, schwein­chen­rosa oder farbig-modern, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Laut Samsung werden die Ziffern­blätter vom Watch Face Creator bereit­gestellt und können je nach Verfüg­bar­keit vari­ieren.

Verein­fachtes Schreiben mit der QWERTZ-Tastatur

One UI Watch 4.5 / QWERTZ(Y)-Tastatur

Bild: Samsung Nutzer einer Galaxy Watch konnten ihre Nach­richten bisher nur diktieren oder per Hand­schrift auf dem Uhren­dis­play eingeben. Den bestehenden Einga­beme­thoden fügt Samsung eine QWERTZ-Tastatur mit „Swipe to Type”-Unter­stüt­zung hinzu. Der Wechsel zwischen den verschie­denen Einga­beop­tionen ist jeder­zeit über Short­keys möglich.

Neue Funk­tionen unter­stützen Barrie­refrei­heit

In der One UI Watch 4.5 fasst Samsung alle Bedie­nungs­hilfen in einem einzigen Menü zusammen, sodass langes Suchen entfällt. Über das Menü können Nutzer, die Probleme beim Unter­scheiden von Farben haben, künftig diverse Farb­töne für den Hinter­grund einstellen und den Kontrast von Schriften erhöhen. Außerdem lassen sich störende Anima­tionen und Unschärfe-Effekte entfernen. One UI Watch 4.5 / Bedienhilfen

Bild: Samsung Der Nutzer kann fest­legen, für welche Zeit­spanne tempo­räre Funk­tionen wie Laut­stärke oder Benach­rich­tigungen auf dem Display einge­blendet werden. Die Home-Taste lässt sich künftig mit der am häufigsten benö­tigten Funk­tion belegen.

Für Schwer­hörige bietet die neue Benut­zer­ober­fläche eine Hörun­ter­stüt­zung, mit der sie den Klang des linken und rechten Audio-Ausgangs für das ange­schlos­sene Blue­tooth-Headset an ihre Hörfä­hig­keit anpassen können. Weitere Menü­punkte dienen der Einstel­lung der Tipp-Dauer (Inter­akti­ons­dauer mit dem Bild­schirm) oder Deak­tivie­rung der wieder­holten Touch-Eingabe, damit verse­hent­lich doppelt getippte Buch­staben nicht im Text­feld erscheinen.

Samsung kündigt das Rollout der Galaxy One UI Watch 4.5 für das dritte Quartal dieses Jahres an. Bis dahin können laut Hersteller noch weitere Funk­tionen hinzu­kommen.

Moto­rola enthüllt unter­dessen Design und Preis seines Razr 2022. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.