OneUI 6: Mögliche Neuerungen für Sperrbildschirm und AOD

Die auf Android 14 basie­rende Benut­zer­ober­fläche OneUI 6 könnte umfas­sende Erwei­terungen für den Sperr­bild­schirm und das Always-on-Display (AOD) mit sich bringen. Hinsicht­lich Funk­tions­umfang und Perso­nali­sier­bar­keit soll es deut­lich mehr Möglich­keiten geben. Zumin­dest behauptet dies ein Tipp­geber. Gemäß den ihm zuge­spielten Infor­mationen kreierte er ein Render­bild. Jenes veran­schau­licht, wie der Sperr­bild­schirm bei OneUI 6 auf Smart­phones wie dem Galaxy S23 womög­lich aussieht. Sämt­liche Widgets des Start­bild­schirms sollen sich nutzen lassen. Ferner dürfen Anwender flächen­deckende Hinter­grund­bilder für das AOD fest­legen.

OneUI 6: Poten­zielle Neue­rungen enthüllt

So könnte der neue Sperrbildschirm in One UI 6 aussehen

itnyang Schon nächste Woche könnte der Beta­test von OneUI 6 in unserer Region starten. Zumin­dest deuten Firm­ware­dateien auf Samsungs Server darauf hin. Welche Features die Benut­zer­ober­fläche konkret mit sich bringt, ist bislang kaum bekannt. Mögli­cher­weise führt Samsung endlich die naht­losen Updates ein. Verbes­serungen für Geräte mit größeren Displays sind aufgrund der Android-14-Basis eben­falls denkbar. Jetzt will ein Infor­mant (via SamMobile) von weiteren Funk­tionen erfahren haben. Bei diesen ließ sich Samsung augen­schein­lich von Apple inspi­rieren.

OneUI 6: Hoff­nung auf Widget-Frei­heit

Anstatt nur kleine Fotos soll OneUI 6 flächen­deckende Hinter­grund­bilder bei der perma­nenten Anzeige unter­stützen. Das erhöht die Perso­nali­sier­bar­keit und lässt stets einen Blick auf den Lieb­lings­mensch oder das Haus­tier zu. Solch eine Option kennen wir vom iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max dank iOS 16. In puncto Widgets beteuert der Bran­chen­insider eben­falls Fort­schritte bei OneUI 6. Wurden die Mini-Apps zuvor eher stief­müt­ter­lich von Samsung auf dem Sperr­bild­schirm behan­delt, könnten sie demnächst deut­lich prak­tika­bler daher­kommen.

Seit geraumer Zeit ermög­licht Samsung den Einsatz von Widgets auf dem Sperr­bild­schirm. Aller­dings handelt es sich hierbei um eine Hand­voll spezi­eller Exem­plare mit einge­schränktem Funk­tions­umfang. Wer sämt­liche Features eines Widgets oder ein komple­xeres Widget nutzen will, muss aktuell auf den Start­bild­schirm zurück­greifen. In OneUI 6 sollen sämt­liche Widgets des Home­screens auch auf dem Locks­creen Verwen­dung finden. Etwa, wie auf dem Render­bild zu sehen, die Laut­stär­kere­gelung von ange­schlos­senem Zubehör.

Neben OneUI 6 steht auch OneUI 5.1.1 in den Start­löchern.