One UI 6: Diese Modelle bekommen das Android-14-Update

Samsung arbeitet fleißig an One UI 6. Welche Smart­phones über­haupt für die Aktua­lisie­rung berech­tigt sind, lässt sich anhand der Update-Politik nach­voll­ziehen. Darunter fallen mehr als drei Dutzend Smart­phones und ein halbes Dutzend Tablets, beispiels­weise das Galaxy S21, das Galaxy S22, das Galaxy A13, das Galaxy A14 und das Galaxy Tab S8.

Im Umkehr­schluss lassen sich Mobil­geräte ausschließen. Gemäß den im April ange­passten Update-Richt­linien des Herstel­lers müssen Besitzer von 17 Smart­phones und fünf Tablets ohne One UI 6 auskommen. Übri­gens: Samsungs Android-14-Inter­pre­tation unter­stützt auch Chro­mecast.

One UI 6: Zuge­las­sene Produkte

Das Galaxy S21 (Foto) erhält ebenfalls One UI 6

Bild: Samsung Nach einem holp­rigen Start stellte Samsung am 11. August die erste Beta­ver­sion der auf Android 14 basie­renden Soft­ware One UI 6 bereit. Wenig verwun­der­lich gibt der Elek­tronik­kon­zern seiner aktu­ellen Ober­klasse Galaxy S23 den Vorzug. Doch es dürften noch zahl­reiche andere Mobil­geräte für das mobile Betriebs­system berech­tigt sein. SamMobile hat sowohl unter­stützte als auch wahr­schein­lich nicht unter­stützte Smart­phones und Tablets anhand der Update-Richt­linien ausfindig gemacht. Vor April 2023 gewährte Samsung nur drei OS-Upgrades, danach bekamen zahl­reiche Produkte vier OS-Upgrades zuge­sichert. Diese Handys und Tablets erhalten wohl One UI 6:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

One UI 6: Nicht zuge­las­sene Produkte

Hinweis: Wir haben die Liste von SamMobile opti­miert und hier­zulande nicht erhält­liche Geräte entfernt.

Weiter geht es mit den Smart­phones und Tablets aus dem Hause Samsung, die höchst­wahr­schein­lich kein One UI 6 mehr erhalten werden. Diese Auflis­tung ist bedeu­tend kleiner, dennoch ist es natür­lich schade für die Besitzer der jewei­ligen Mobil­geräte. Auf Samsungs Android-14-Soft­ware müssen wohl verzichten:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Um die Sicher­heit dieser Handys und Flach­rechner müssen Sie sich aber derzeit keine Sorgen machen. Zwar erhalten jene kein neues Betriebs­system, monat­liche oder zumin­dest vier­tel­jähr­liche Sicher­heits­patches gibt es für die oben aufge­führten Mobil­geräte aber noch eine Weile.

One UI 6 erhält offi­ziellen Chro­mecast-Support

Eben­falls durch SamMobile wurden wir auf ein span­nendes Feature der kommenden Samsung-Platt­form aufmerksam. One UI 6 erhält offi­ziell Unter­stüt­zung für Google Chro­mecast. Geräte, die diese Über­tra­gungs­funk­tion inte­griert haben, lassen sich kabellos für die Bild­schirm­spie­gelung verbinden.

Anschlie­ßend sieht und/oder hört man auf dem entspre­chenden Endgerät das Bild und/oder den Ton. Hierfür findet Smart View Verwen­dung. Derzeit befindet sich die Funk­tion noch in Entwick­lung, weshalb sie in der Labs-Sektion von Smart View inte­griert ist.

Apropos Update: WearOS 4 landet momentan auf Samsung-Smart­watches.