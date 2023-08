Samsung One UI 6 Beta: Android-14-Features auf einen Blick

Die Beta-Version von Samsung One UI 6 ist nun offi­ziell verfügbar. Wir haben die Soft­ware auf einem Galaxy S23 auspro­biert.

Vor kurzem hat Samsung die Beta-Phase der auf Android 14 basie­renden Benut­zer­ober­fläche One UI 6 einge­läutet. Zunächst können Besitzer von Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra das Firm­ware-Update auspro­bieren. Wir haben uns mit einem in der Redak­tion genutzten Samsung Galaxy S23 für das Beta-Test-Programm ange­meldet.

Wenn Sie das auch machen möchten, benö­tigen Sie ein Samsung-Konto und müssen sich über Samsung Members für das Beta-Test­pro­gramm regis­trieren. Außerdem wird eine valide Tele­fon­nummer mit entspre­chend auf dem für den Beta-Test vorge­sehenen Smart­phone aktiven SIM-Karte (eSIM oder NanoSIM) benö­tigt. An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass es sich bei One UI 6 für die Galaxy-S23-Serie um Soft­ware im Beta-Zustand handelt. Es können also immer Fehler auftreten und Funk­tionen unter Umständen nicht richtig arbeiten. Gene­rell funk­tio­niert beispiels­weise das mobile Bezahlen mit der Beta-Version nicht. Es ist daher zu empfehlen, Beta-Soft­ware nicht auf Produk­tiv­geräten zu verwenden bezie­hungs­weise vor dem Beta-Test die persön­lichen Daten zu sichern.

Blick in die Soft­wareinfor­mationen

Nach der Regis­trie­rung können Sie die Beta-Soft­ware über das Einstel­lungs­menü Soft­ware-Update, Herun­ter­laden und instal­lieren down­loaden. Anschlie­ßend können Sie einen Blick in die Einstel­lungen werfen. Unter Tele­fon­info und Soft­wareinfor­mationen wird nun die aktu­elle One-UI-Version 6.0 auf Basis der Android-Version 14 ange­zeigt.

Wollen Sie nicht mehr am Beta-Programm teil­nehmen, müssen Sie dies über die Samsung-Members-App über Einstel­lungen und One-UI-Beta-Status und Zurück­ziehen bean­tragen. Um die Beta-Soft­ware zu entfernen, muss über das Smart-Switch-Tool in der PC-Version über den Computer ein Roll­back zur vorhe­rigen Version durch­geführt werden, wie Samsung erklärt.

Wir haben uns mit den neuen Features der Samsung-Firm­ware vertraut gemacht. Wich­tige Neue­rungen von One UI 6 sehen Sie in der nach­fol­genden Bilder­strecke. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.