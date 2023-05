Android 14: Samsung testet One UI 6 für High-End-Handys

Google zeigt bald, was Android 14 alles kann, und Samsungs ange­passte Fassung befindet sich eben­falls schon in Entwick­lung. One UI 6 wurde auf den Servern des Konzerns entdeckt.

Nicht nur Google schraubt fleißig an Android 14, auch Samsung bringt seine darauf basie­rende Benut­zer­ober­fläche One UI 6 voran. Der Hersteller testet seine Fassung des mobilen Betriebs­sys­tems bereits intern. Auf den Servern des Elek­tronik­kon­zerns wurde ein früher Build gesichtet. Die Soft­ware ist für das Galaxy S23 Ultra gedacht.

Aller­dings wurden noch weitere Dateien der Android-14-Vari­ante entdeckt, die zum Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 gehören. Entspre­chend dürfte One UI 6 zunächst auf den aktu­ellen Flagg­schiffen der Firma starten.

One UI 6 (Android 14): Interne Tests zur Samsung-Soft­ware

One UI 6 naht

Bild: Google / Samsung / Tarun Vats

Android 13 wurde in Form von One UI 5 im Oktober 2022 für diverse Galaxy-Smart­phones ausge­rollt. Vergan­genen Februar folgte One UI 5.1, das eben­falls auf der Platt­form mit dem Code­namen Tira­misu basiert. Den nächsten großen Versi­ons­sprung dürfte der Hersteller in Bälde enthüllen. Der gestürzte Kuchen (Upside Down Cake, Code­name von Android 14) wurde auf dessen Servern gesichtet. Der Twitter-Nutzer Tarun Vats stieß auf die betref­fenden Dateien für das Galaxy S23 Ultra. SamMobile machte sich daraufhin selbst auf die Suche und fand nicht nur One UI 6 für dieses Handy, sondern auch für die aktu­ellen Fold­ables.

Die Firm­ware für das Galaxy S23 Ultra trägt die Versi­ons­nummer S918BXXU1BWE2. Jene für das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4 haben die Versi­ons­nummer F936BXXU2DWE1 respek­tive F721BXXU2DWD7.

Wie SamMobile erklärt, lässt sich der Status der Firm­ware am viert­letzten Buch­staben erkennen. So ist dort bei einem öffent­lichen Update der Galaxy-S23-Serie ein "A" und bei einem internen ein "B" zu erkennen. Wiederum steht bei den Fold­ables das "C" für eine öffent­liche und das "D" für eine interne Aktua­lisie­rung. Die verräterische Firmware

Bild: Samsung / Tarun Vats

Wann kommt One UI 6?

Google stellte im August 2022 die finale Fassung von Android 13 bereit. Zeitnah star­tete Samsung eine erste offene Beta­ver­sion des darauf basie­renden One UI 5 für inter­essierte Nutzer. Ende Oktober 2022 folgte schließ­lich die Vertei­lung des finalen Updates. Entspre­chend sollten Anwender auch bei One UI 6 mit einer Veröf­fent­lichung im Herbst rechnen.

Stan­dard­mäßig versorgt Samsung zuerst seine Ober­klasse mit großen Updates. Anschlie­ßend sind die Modelle der Mittel- und Einstei­ger­klasse an der Reihe.

