Samsung testet One UI 5.1: Update für Galaxy-Smartphones

Samsung testet laut Medi­enbe­richten die neue Benut­zer­ober­fläche One UI 5.1 für Galaxy-Smart­phones. Diese könnte Anfang nächsten Jahres offi­ziell verteilt werden.

Im Herbst hat Samsung damit begonnen, seine Smart­phones mit Android 13 und der haus­eigenen Benut­zer­ober­fläche in der Version 5.0 zu versorgen. Jetzt deutet sich die nächste Aktua­lisie­rung an. Wie SamSWUpdate auf Twitter berichtet, hat der korea­nische Hersteller damit begonnen, die nächste One-UI-Version 5.1 intern zu testen. Das Update könnte Anfang kommenden Jahres - beispiels­weise zusammen mit den Smart­phones der Galaxy-S23-Reihe - offi­ziell veröf­fent­licht werden.

Für die aktu­ellen Tests werden den Angaben zufolge das Samsung Galaxy S22, das Samsung Galaxy S22+ und das Samsung Galaxy S22 Ultra verwendet. Der Bericht wird mit einem Screen­shot unter­mauert, der die Beta-Firm­ware inklu­sive der Versi­ons­num­mern zeigt. Gefunden wurde die Test-Soft­ware den Angaben zufolge am 25. Dezember. Ein Leser beant­wor­tete den Tweet aber ohne Quel­len­nach­weis mit der Infor­mation, dass Samsung die neue One-UI-Version 5.1 bereits seit etwa zwei Wochen testet.

Samsung Galaxy S22



Bild: teltarif.de

Keine Infor­mationen gibt es bislang zu den Neue­rungen, die das Update für die Benut­zer­ober­fläche von Samsung-Smart­phones mit sich bringen wird. Grund­lage der neuen Firm­ware ist nach wie vor die Version 13 des Android-Betriebs­sys­tems von Google. In den vergan­genen Jahren hatte Samsung One-UI-Updates teil­weise genutzt, um Kunden Funk­tionen auf den Galaxy-Smart­phones anzu­bieten, die Google erst zu einem jeweils späteren Zeit­punkt in die Android-Firm­ware inte­griert hat.

Samsung Galaxy S23 direkt mit One UI 5.1?

Für Anfang Februar ist bishe­rigen Bran­chen­berichten zufolge die Vorstel­lung der Galaxy-S23-Smart­phones von Samsung geplant. Erst­mals seit den Corona-Einschrän­kungen könnte es wieder ein "echtes" Unpa­cked-Event mit Publikum geben. Der Hersteller könnte die Veran­stal­tung nutzen, um neben neuer Hard­ware auch Soft­ware-Neuheiten wie One UI 5.1 zu präsen­tieren.

Neue Test-Firmware gefunden

Foto: twitter.com/SamSWUpdate Bisher nicht bekannt ist, ob Samsung das neue One-UI-Update nur intern testet oder ob der Hersteller auch inter­essierten Endver­brau­chern die Möglich­keit einräumen wird, die aktua­lisierte Firm­ware auszu­pro­bieren, bevor sie an alle Kunden verteilt wird. Eben­falls noch nicht bekannt ist, welche Geräte mit One UI 5.1 versorgt werden. Es liegt aber die Vermu­tung nahe, dass alle Smart­phones versorgt werden, die auch One UI 5 erhalten.

