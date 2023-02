Samsung: One UI 5.1 kommt auf weitere Galaxy-Smartphones

Samsungs aktu­ellste Benut­zer­ober­fläche für Galaxy-Smart­phones ist One UI 5.1. Welche Modelle das Soft­ware-Update erhalten, haben wir in einer Über­sicht zusam­men­gefasst. Außerdem lesen Sie, welche wich­tigen Features neu sind.

Die Benut­zer­ober­fläche One UI 5.1 wurde im Zuge der Einfüh­rung der Galaxy-S23-Serie veröf­fent­licht. Zu den Funk­tionen zählen unter anderem neue Widgets für die Wetter- und Batterie-App sowie eine opti­mierte Kommu­nika­tion verschie­dener Geräte mit Samsung Notes. Weiterhin gibt es Bixby Text Call, über den Sprach­assis­tent kann mit Text auf einge­hende Anrufe geant­wortet werden.

Es gab im Januar bereits Infor­mationen darüber, welche Galaxy-Modelle das Update erhalten sollen. Nun kündigt der südko­rea­nische Hersteller offi­ziell den Rollout für weitere Smart­phones aus dem Port­folio an. Hier ist die voll­stän­dige Liste.

Diese Modelle erhalten One UI 5.1

One UI 5.1 ist Samsungs aktuelle Smartphone-Benutzeroberfläche

Das Update auf One UI 5.1 für das Galaxy S22 Ultra können wir bereits bestä­tigen. Weitere Modelle haben wir nach­fol­gend aufge­listet. Zunächst sollen die Galaxy-S22-Serie, das Galaxy Z Fold 4, das Galaxy Z Flip 4, die Galaxy-S21-Serie und die Galaxy-S20-Serie die Soft­ware-Aktua­lisie­rung erhalten. Modelle wie das Galaxy Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 sollen One UI 5.1 "in den kommenden Wochen" erhalten. Auf einem in der Redak­tion genutzten Galaxy Z Flip 3 5G war das Update heute bereits verfügbar.

One UI 5.1: Neue Features

Das mit One UI 5.1 einge­führte Feature "Expert Raw" erlaubt das Aufnehmen von Fotos im Rohformat. Um die Funk­tion aufzu­rufen, genügt das Auswählen über den Reiter "Mehr" in der Kamera-App. Zusätz­lich dazu arbeitet der KI-basierte "Photo Remaster", der unsau­bere Details, unge­wünschte Schatten oder Reflek­tionen auto­matisch entfernen soll.

Die Verwen­dung von Expert Raw setzt ein kompa­tibles Modell voraus. Nicht alle Modelle, die One UI 5.1 erhalten, haben das Feature inte­griert. Zu den unter­stützten Galaxy-Modellen zählen neben Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ und Galaxy S23 auch Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra und Galaxy Z Fold 2 5G. Das kann laut Anbieter der "Photo Remaster"

Bild: Samsung Eine weitere Neue­rung ist das Feature "Smarte Vorschläge", das beispiels­weise auch Songs auf Spotify für verschie­dene Anlässe vorschlagen kann. Mit dem Feature "Multi Control" können Nutzer auf Smart­phone und PC gleich­zeitig arbeiten. Beide Geräte teilen sich Trackpad, Mouse und Tastatur, um so beispiels­weise Fotos per Drag-and-Drop über­tragen zu können. Multi Control funk­tio­niert auf Tablets mit One UI 4.1 und höher sowie Smart­phones mit One UI 5.1 und höher.

Zum Galaxy S23 Ultra gibt es Nutzer­berichte bezüg­lich defekter Displays. Was Samsung dazu sagt, lesen Sie in einer weiteren News.