Samsung One UI 5.1.1 Beta: Das ist neu für Galaxy-Handys

Nutzer von Galaxy-Geräten haben mit der Teil­nahme am Samsung-Beta-Programm die Möglich­keit, künf­tige Soft­ware-Funk­tionen bereits vor der Veröf­fent­lichung der finalen Fassung für alle Nutzer kompa­tibler Smart­phone-Modelle zu testen. Jetzt wurde bekannt, dass der südko­rea­nische Hersteller die Beta-Phase der Galaxy-Benut­zer­ober­fläche One UI 5.1.1 öffnet.

Wir fassen zusammen, welche wich­tigen neuen Funk­tionen die künf­tige Galaxy-Soft­ware bietet.

One UI 5.1.1: Beta verfügbar

Samsung: Beta von One UI 5.1.1 gestartet

Bild: teltarif.de

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet hat Samsung die Beta-Phase von One UI 5.1.1 einge­läutet. Demnach können Nutzer eines Samsung Galaxy Z Fold4 und Galaxy Tab S8 neue Funk­tionen im Rahmen einer Beta-Version auspro­bieren. Die Beta-Version soll in naher Zukunft auch für andere Galaxy-Smart­phones verfügbar gemacht werden.

Samsung wird voraus­sicht­lich im Juli ein neues Unpa­cked Event veran­stalten. Erwartet werden die Vertreter der fünften Foldable-Gene­ration Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5, aber auch neue Tablets wie das Samsung Galaxy Tab S9. Es ist davon auszu­gehen, dass die Soft­ware-Version One UI 5.1.1 in der finalen Version dann auch auf den neuen Geräten ab Markt­start vorin­stal­liert ist. Ob es das letzte Update mit größeren Verbes­serungen vor der Einfüh­rung von One UI 6 sein wird, bleibt abzu­warten. Es wird darüber speku­liert, dass die Beta zum auf Android 14 basie­renden Samsung-Galaxy-OS bereits im Juli an den Start geht. Eine finale Version könnte für erste Modelle im Herbst veröf­fent­licht werden.

Bis dahin werfen wir einen Blick auf die Neue­rungen der One UI 5.1.1 Beta, die Sammo­bile laut Chan­gelog des Soft­ware-Updates zusam­men­getragen hat.

One UI 5.1.1 Beta: Das ist neu

Verbes­serte App-Vorschau auf dem Bild­schirm "Letzte Apps"

Direkter Wechsel vom Popup-Bild­schirm zum geteilten Bild­schirm

Pop-up zur Seite bewegen und wieder zum Vorschein bringen

Vorschau mini­mierter Apps mit dem S Pen

Bis zu vier zuletzt verwen­dete Apps in der Task­leiste

Auto­mati­sche Anpas­sung der Task­leiste, wenn sieben Apps oder mehr ange­zeigt werden

Nutzung des Flex Modus in mehr Apps

Einfa­chere Medi­ensteue­rung im Flex-Modus

Symbol­leiste des Flex-Modus-Bedie­nung­felds indi­viduell anpassen

Quick Share mit Personen, die nicht in der Nähe sind

Sicher­heit bei geteilten Inhalten verbes­sert

Verbes­sertes Schlaf-Coaching (mit Galaxy Watch4 oder höher)

Messung der Haut­tem­peratur im Schlaf (Galaxy Watch5 oder höher)

Wich­tige Trai­nings­ergeb­nisse auf einen Blick

Anpass­bare Datums- und Uhrzeit­angabe des Wasser­zei­chens bei Foto-Aufnahmen

Verbes­sertes Design des Flex-Modus im Pro-Modus

In der Aufnah­mean­sicht mehrere Fotos gleich­zeitig auswählen

Vebes­serte Remaster-Vorschau

Effekt­anpas­sung: Schie­beregler werden durch einen Dreh­regler ersetzt

Verwen­dete Effekte kopieren und auf andere Fotos über­tragen

Drag and Drop mit beiden Händen

Smart­phone normal verwenden, wenn andere Geräte mit Reverse Charge geladen werden

Verbes­sertes Spei­cher­manage­ment, um Spei­cher­platz frei­zugeben

Layout des Samsung-Internet-Bild­schirms anpassbar

Es ist durchaus möglich, dass die Beta-Version nicht alle Funk­tionen enthält, die auf den kommenden neuen falt­baren Smart­phones und Tablets zu finden sind. Schließ­lich soll die offi­zielle Verkün­dung der aktua­lisierten Benut­zer­ober­fläche noch im besten Fall für Über­raschungen sorgen.

Bedenken Sie bitte: Es liegt in der Natur von Beta-Soft­ware, dass bestimmte Funk­tionen noch nicht zu 100 Prozent ausge­reift sind und es deshalb bei der Nutzung der Soft­ware zu Problemen kommen kann. Es ist daher gene­rell zu empfehlen, Beta-Soft­ware nicht auf Produk­tiv­geräten zu instal­lieren.

Was wir bislang zum Samsung Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 wissen, haben wir in einer sepa­raten News zusam­men­getragen.