Samsung: One UI 4.1.1 kommt auf ältere Geräte

Samsung bringt One UI 4.1.1 Funk­tionen aus dem Galaxy Z Flip4 und Z Fold4 sowie One UI Watch 4.5 Features aus der Watch 5 Serie auf einige Vorgän­ger­modelle. Welche Fold­ables und Smart­wat­ches erhalten das Update?

Jüngst stellte Samsung seine Top-Fold­ables Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 vor, auf denen das brand­neue One UI 4.1.1 läuft. Auch die Galaxy Watch5 Serie erblickte in der letzten Woche das Licht der Welt, und mit ihr One UI Watch 4.5. Wie der südko­rea­nische Hersteller gestern ankün­digte, will er One UI 4.1.1 und One UI Watch 4.5 nun auch auf ältere Geräte bringen.

Rollout beginnt am 5. September

One UI 4.1.1 auf Galaxy Z Flip4

Bild: teltarif.de

Begin­nend mit dem Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3, die das Update ab dem 5. September erhalten, rollt Samsung One UI 4.1.1 nach und nach auch auf das Galaxy Z Fold 2, Z Flip und Z Fold aus. One UI Watch 4.5 soll es für die Galaxy Watch4 und Galaxy Watch4 Classic geben.

Die Galaxy Watch3 und Galaxy Watch Active2 bekommen zwar nicht das voll­stän­dige Update, jedoch ein Upgrade mit einigen Funk­tionen der neuen Benut­zer­ober­fläche.

One UI 4.1.1 mit neuer Taskleiste

Samsung One UI 4.1.1 beinhaltet unter anderem eine neue Taskleiste, die dem Nutzer einen schnel­leren Zugriff auf die wich­tigsten Apps ermög­licht. Die Leiste kommt in einem PC-ähnli­chen Layout. Zieht man eine App an den Rand des Displays, öffnet sich die geteilte Ansicht, während die Anwen­dung durch das Ziehen in die Mitte in einer Popup-Ansicht darge­stellt wird. Zum gleich­zei­tigen Zugriff auf mehrere Anwen­dungen können der Taskleiste Paare oder Gruppen von Apps hinzu­gefügt werden. Wisch­gesten wandeln Voll­bild-Apps in ein Popup-Fenster um oder verklei­nern dieses.

Neue Kame­rafunk­tionen für das Z Flip 3

In puncto Kame­rafunk­tio­nalität wird sich für das Z Flip 3 einiges verän­dern. Eine duale Vorschau bietet künftig die Möglich­keit, das Motiv und die Aufnahme gleich­zeitig auf dem Cover- und Haupt­bild­schirm zu betrachten, bevor der Nutzer den Auslöser drückt. One UI 4.1.1 bringt neue Kamerafunktionen

Bild: Samsung Mit Quick Shot können Sie Fotos in ihrem wahren Verhältnis auf dem Cover-Bild­schirm aufnehmen und gleich­zeitig auf den Porträt­modus des Haupt­bild­schirms zugreifen. Ein naht­loser Zugriff auf den Flex­modus ermög­licht, zwischen den Ansichten zu wech­seln, ohne dabei die Aufnahme zu unter­bre­chen.

Cover­screen-Verbes­serungen für die Z-Flip-Serie

Der Cover­screen der Galaxy-Z-Flip-Serie erhält durch One Ui 4.1.1 neue Funk­tionen mit Schnell­zugriffen auf die Lieb­lings­kon­takte oder verpasste Anrufe. Auf Voice-to-Text-Nach­richten und Emojis können Sie eben­falls antworten, ohne das Telefon dafür aufklappen zu müssen.

One UI Watch 4.5 bringt neue Ziffer­blätter

Der Galaxy-Watch4-Serie beschert das One UI Watch 4.5 Update neue Ziffer­blätter und Farben sowie eine QWERTZ(Y)-Tastatur zusätz­lich zu den bereits vorhan­denen Sprach­erken­nungs- und Hand­schrift­funk­tionen. One UI Watch 4.5 / QWERTZ(Y)-Tastatur

Bild: Samsung Die Galaxy Watch3 und Galaxy Watch Active2 bekommen zwei neue Ziffer­blätter sowie eine Schnar­cher­ken­nung und die Samsung Health Monitor App zur Messung des Blut­drucks und des Elek­tro­kar­dio­gramms (EKG).

