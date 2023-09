Samsung: Diese Galaxys erhalten monatlich Updates

Wer sich ein Samsung-Smart­phone kauft, bekommt einen guten Einblick in die Soft­ware-Politik des südko­rea­nischen Herstel­lers. Je nach Modell sollen vier Android-OS-Updates gelie­fert werden. Darüber hinaus sollen bis zu fünf Jahre regel­mäßige Sicher­heits­aktua­lisie­rungen die Geräte errei­chen. Diese sind jedoch unter­teilt in monat­lich, vier­tel­jähr­lich und halb­jähr­lich. Je nach Alter des Geräts werden also seltener Updates gelie­fert.

Samsung kommu­niziert sein Vorhaben auf seinen Support-Seiten. Wir geben einen Über­blick über die Modelle, die aktuell monat­liche Sicher­heits­updates bekommen (sollen).

Galaxys mit monat­lichen Updates

Samsungs Update-Politik ist transparent

Bild: teltarif.de

Auto­mati­sche Soft­ware-Updates einschalten

Gene­rell empfehlen wir Ihnen, die auto­mati­sche Aktua­lisie­rung der Soft­ware im Einstel­lungs­menü des Smart­phones einzu­schalten, um kein wich­tiges Update zu verpassen. Es kann aber trotz der auto­mati­schen Updates sein, dass das System erst später über eine zum Down­load bereit­ste­hende Soft­ware-Aktua­lisie­rung infor­miert. Im Falle eines Samsung-Smart­phones können Sie über die Einstel­lungen und Soft­ware-Update und Herun­ter­laden und instal­lieren eine manu­elle Suche auslösen.

