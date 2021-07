Flex Note und Co.: Samsung sichert sich viele Markennamen

Samsung hat einen Schwung neuer Marken­anmel­dungen für Smart­phones mit flexi­blen Displays getä­tigt, beson­ders inter­essant hierbei ist die Bezeich­nung Flex Note. Der südko­rea­nische Hersteller könnte also an einem Galaxy Note mit falt­barer Anzeige arbeiten. Dass bieg­same Bild­schirme mitt­ler­weile mit für den S-Pen-Einsatz notwen­digen Digi­tizern reali­sierbar sind, zeigt das kommende Galaxy Z Fold 3. Ferner tüftelt das Unter­nehmen an neuen Falt-Designs und verschie­denen Modellen mit roll­barem Display, wie die Marken­namen Flex Square, Flex Bar, Flex Rollable und Flex Slidable belegen.

Kommt das nächste Note faltbar daher?

Kommt ein faltbares Note?

LetsGoDigital Im Oktober feiert die beliebte Phablet-Reihe Galaxy Note ihr zehn­jäh­riges Bestehen. Leider wird es trotz dieses Jubi­läums 2021 keine neue Gene­ration geben. Ein Galaxy Note für 2022 hat Samsung aller­dings schon in Aussicht gestellt. Mögli­cher­weise kommt dieses mit einem beson­deren Kniff daher. LetsGoDigital stieß auf zahl­reiche Einträge von Samsung bei der KIPO (Korean Intel­lec­tual Property Office). Elf Anträge zum Marken­schutz hat der Konzern bei der Behörde einge­reicht. Darunter für Flex Note. Samsung Display registriert die Marke Flex Note

Samsung / KIPO / LetsGoDigital Samsung nutzt stets dieselbe Beschrei­bung in den Doku­menten. Die Marken­namen gelten für: „Smart­phone-Display; Compu­ter­bild­schirme; Tablet-Monitor; großer LCD-Bild­schirm; OLED-Anzei­gefeld“. Es wird also ein breites Spek­trum an Produkten abge­deckt. Ob Samsung ergän­zend die Bezeich­nung „Galaxy“ nutzt, ist unbe­kannt. Je nachdem könnte es also ein Flex Note oder Galaxy Flex Note geben. Ein Note-Modell mit falt­barem Bild­schirm würde bedingt durch die noch­mals größere Anzei­gefläche die Produk­tivität erhöhen.

Weitere poten­zielle Foldable-Designs

Neben dem Flex Note hat Samsung noch die Kennungen Flex Clamshell, Flex Square, Flex Bar, Flex N, Flex C, R Flex, Rollable Flex, Flex Rollable, Slidable Flex und Flex Slidable einge­reicht. Manche Begriffe sind selbst­erklä­rend, so dürfte es mit dem Flex Clamshell ein Klapp­handy im Still des Galaxy Z Flip, mit dem Flex Square sowie Flex Bar ein Smart­phone oder Tablet mit quadra­tischem respek­tive läng­lichem Display geben. Bei letz­terem könnte es sich um ein vertikal auszieh­bares Rollable handeln.

Mit Flex Rollable bezie­hungs­weise Rollable Flex und Flex Slidable bezie­hungs­weise Slidable Flex hat Samsung weitere Ideen für Handys mit roll­barem Bild­schirm im Köcher. Bei den anderen Begriffen dürfte es sich um Abkür­zungen verschie­dener Designs handeln, etwa Flex C für Clamshell. Ob es all diese Konzepte in den Handel schaffen und ob Samsung tatsäch­lich bei diesen Bezeich­nungen bleibt, bleibt abzu­warten.

Am 11. August wird der Hersteller zunächst seine neuen Fola­bles Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 enthüllen.