Nach Apple Card: Auch Samsung plant Debitkarte

Samsung will noch im Sommer eine eigene Debit­karte in den USA auf den Markt bringen. Ein Start von Samsung Pay auf dem deut­schen Markt ist nach wie vor nicht absehbar.

Apple machte im vergan­genen Jahr mit der Apple Card den Anfang. Vor einigen Wochen wurden Pläne von Google für eine eigenen Kredit- oder Debit­karte bekannt. Jetzt hat auch Samsung offi­ziell bestä­tigt, noch im Sommer eine eigene Debit­karte einzu­führen, die den eigenen mobilen Bezahl­dienst Samsung Pay ergänzt. Weitere Details hat das Unter­nehmen noch nicht veröf­fent­licht.

Ähnlich wie bei Apple und voraus­sicht­lich auch bei Google ist es wahr­schein­lich, dass das neue Samsung-Produkt zumin­dest zum Start nur in den USA ange­boten wird. Tim Cook hatte im vergan­genen Jahr aller­dings für die Apple Card bereits Pläne signa­li­siert, auch auf den deut­schen Markt zu kommen. Das lässt darauf hoffen, dass auch die Mitbe­werber-Ange­bote früher oder später hier­zu­lande zu bekommen sein werden.

Pendant zur Apple Card

Wie Samsung seine Karte, bei der es sich um eine Debit MasterCard handeln dürfte, am Markt posi­tio­nieren wird, ist bisher nicht bekannt. Apple wirbt mit Sicher­heit und vor allem mit der Möglich­keit, die "Hard­ware-Karte" überall dort einsetzen zu können, wo kontakt­lose Zahlungen noch nicht möglich sind. Die Apple Card ist demnach als Ergän­zung zu Apple Pay zu sehen.

Dazu gibt es ein Bonus­pro­gramm für Zahlungen mit der Apple-Karte. Ähnlich könnte auch das Angebot von Samsung aussehen. Zudem will der Konzern den Kunden wohl per App Hilfe­stel­lung beim Finanz­ma­nage­ment bieten. Wie das aussehen soll, wird erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Wann kommt Samsung Pay nach Deutsch­land?

Gegen einen baldigen Start der Debit­karte von Samsung in Deutsch­land spricht, dass hier­zu­lande bislang nicht einmal Samsung Pay gestartet ist - und das, obwohl Google und Apple ihre mobilen Bezahl­dienste bereits seit 2018 auf dem deut­schen Markt anbieten. Samsung zeigte sich im vergan­genen Jahr auf Nach­frage von teltarif.de inter­es­siert daran, seine Mobile Payment Platt­form in weiteren Ländern anzu­bieten. Zu Deutsch­land konnte oder wollte man aber nichts Konkretes sagen.

Während Besitzer eines Samsung-Smart­phones auch Google Pay oder die Bezahl-Apps verschie­dener Banken nutzen können, besteht diese Möglich­keit mit den Smart­wat­ches des korea­ni­schen Herstel­lers nicht. Diese basieren auf dem Tizen-Betriebs­system, mit dem Google Pay nicht kompa­tibel ist.