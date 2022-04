Samsung kündigt Selbstreparatur für Galaxy-Geräte an

Gemeinsam mit den Schrauber-Königen von iFixit reali­siert Samsung eine Lösung zur Selbstre­paratur seiner Galaxy-Smart­phones und -Tablets. Das Projekt startet demnächst in einge­schränktem Rahmen.

Samsung will seine Kunden­bevor­zugung mit einem neuen Selbstre­paratur-Programm für Galaxy-Mobil­geräte unter­strei­chen. Der Hersteller ging dafür eine Koope­ration mit den DIY-Experten iFixit ein. Man möchte mit diesem Vorhaben den Mobil­geräten eine längere Lebens­spanne ermög­lichen und Elek­tro­schrott vermeiden. Konsu­menten mit hand­werk­lichem Geschick können bald Origi­nal­teile sowie Werk­zeug von Samsung für die Instand­set­zung ausge­wählter Mobil­geräte beziehen und sich an einer Anlei­tung orien­tieren. Zunächst werden die Produkt­reihen Galaxy S20 und Galaxy S21 sowie das Galaxy Tab S7+ unter­stützt.

Samsung stei­gert Verbrau­cher­freund­lich­keit mit Selbstre­paratur

Samsung bereitet Galaxy-Selbstreparatur-Programm vor

iFixit In puncto Soft­ware-Support ist der südko­rea­nische Konzern bereits vorbild­lich aufge­stellt. Je nach Smart­phone oder Tablet werden bis zu fünf Jahre Updates geboten. Aller­dings ist bei der Repa­ratur-Unter­stüt­zung noch Luft nach oben. Schäden, die nicht von der Garantie abge­deckt sind oder nach dem Ablauf eben jener entstehen, können teuer werden. Schließ­lich kommen zu den reinen Mate­rial­kosten noch die Kosten für die Instand­set­zung an sich dazu. Wie Samsung via Pres­semit­tei­lung verkündet, möchte es aber die Selbstre­paratur einführen.

Vorerst nur in den USA startet ab diesem Sommer das betref­fende Programm. Die anfäng­liche Auswahl an unter­stützen Mobil­geräten ist über­schaubar. Konkret können sich nord­ame­rika­nische Nutzer eines Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE (5G), Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 5G und Galaxy Tab S7+ (5G) an der Selbstre­paratur versu­chen. Neuere Modelle wie die Galaxy-S22-Reihe oder güns­tigere Artikel wie die Galaxy-A-Modelle fehlen noch. Zunächst lassen sich ledig­lich Displays, Glas­rück­seiten und Lade­buchsen beziehen.

Samsung und iFixit über ihre Zusam­men­arbeit

Ramon Gregoty, Senior-Vize­prä­sident von Samsungs US-Kunden­dienst, erklärt: „Wir von Samsung werden mehr Wege für Konsu­menten erschaffen, um die Lebens­zeit unserer Produkte mit Premium-Services zu verlän­gern. Die Verfüg­bar­keit der Selbstre­paratur wird unseren Kunden diese Annehm­lich­keit und mehr Optionen für nach­hal­tige Lösungen bereit­stellen.“ Kyle Wiens, CEO von iFixit, schil­dert: „Wir freuen uns, uns mit Samsung zu berat­schlagen und zu helfen, eine Lösung für DIY-Teile und Repa­ratur­infor­mationen zu entwi­ckeln. Jedes Mal, wenn Sie ein Gerät repa­rieren, helfen Sie dem Planeten.“

Apple enga­giert sich seiner­seits für die iPhone-Selbstre­paratur.