Samsung auf der IFA: Riesen-TV, Beamer und Umweltschutz

Samsung lud zur Pres­sekon­ferenz auf der IFA 2023 in Berlin. Wir waren vor Ort und haben dem südko­rea­nischen Konzern Gehör geschenkt und uns anschlie­ßend im City Cube am Südein­gang der Messe im Ausstel­lungs­raum umge­sehen. Wie schon im vergan­genen Jahr fokus­sierte Samsung die Themen "Smartes Zuhause" mit der Vernet­zung von intel­ligenten Haus­halts­geräten und Nach­hal­tig­keit - alles unter dem Motto "Do the Smart Things".

Im Gepäck hatte Samsung auch neue Smart-TV, verkün­dete eine Koope­ration mit Micro­soft rund um den Game Pass Ulti­mate und präsen­tierte einen Beamer und kabel­lose Staub­sauger. Wir haben einige von Samsungs Neuheiten aufge­nommen und diese für Sie in der nach­fol­genden Bilder­news zusam­men­gestellt. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.