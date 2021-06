Samsung Heimvorteil: Galaxy S21 und Co. mit Dreingaben

Am Freitag nächster Woche startet die Fußball-Euro­pameis­ter­schaft, Samsung voll­zieht bereits zuvor den Anstoß einer Aktion. Inner­halb der Kampagne „Heim­vor­teil“ erhalten Käufer beim Erwerb bestimmter Produkte eine kosten­lose Zugabe. So gibt es etwa beim Galaxy S21 die Premium-Kopf­hörer Galaxy Buds Pro oben­drauf. Weitere teil­neh­mende Artikel sind die besagten Galaxy Buds Pro an sich, die Galaxy Watch 3 sowie das Galaxy Tab S7(+) und das Galaxy Book Pro (360). Aber lohnen sich die Deals wirk­lich? Wir haben einen Preis­ver­gleich voll­zogen.

Samsung Heim­vor­teil: Vorteil für den Händler oder die Kunden?

Nicht jede Promo­tion-Aktion rentiert sich auch tatsäch­lich für den Konsu­menten. Ob Samsungs Heim­vor­teil faire Ange­bote parat hält, erör­tern wir in den folgenden Zeilen. Gene­rell greift der Bonus, wenn Sie entweder direkt im Samsung-Online­shop oder bei einem der teil­neh­menden Händler zuschlagen. Zu diesen zählen unter anderem Media Markt, Saturn, Amazon, Otto, Cyber­port, Expert, die Telekom, Voda­fone und 1&1. Bei einem Kauf über den Hersteller selbst entfällt eine Regis­trie­rung des Akti­ons­geräts. Andern­falls muss dieses bis 11. Juli regis­triert werden. Die eigent­liche Kampagne endet am 19. Juni. Versand­kosten fallen bei Samsung direkt keine an. Auszug aus der Kampagne

Samsung Ein Blick auf Samsungs Verkaufs­platt­form verrät, dass alles beim Alten ist – im nega­tiven Sinn. Wie gehabt lohnt es sich nur bei Rabatt­aktionen, beim Hersteller selbst einzu­kaufen, die Preise sind ansonsten recht happig. Das Galaxy S21 kostet 849 Euro, das Galaxy S21+ 999 Euro und das Galaxy S21 Ultra 1249 Euro in der güns­tigsten Ausfüh­rung. Trotz der gratis Galaxy Buds Pro (ab 134,95 Euro im Internet erhält­lich) ist ein Kauf auf dieser Platt­form nicht ratsam. Die güns­tigsten teil­neh­menden Händler begnügen sich mit weniger Geld. Das S21 kostet bei Expert 733,98 Euro das S21+ bei Cyber­port 872,99 Euro und das S21 Ultra bei Expert 1002,99 Euro inklu­sive Versand.

Stich­probe mit Galaxy S21: Deal lohnt sich kaum

Zieht man den Wert von mindes­tens 134,95 Euro der Galaxy Buds Pro ab, bezahlt man für das Smart­phone an sich 599,03 Euro (Galaxy S21, Expert), 738,04 Euro (Galaxy S21+, Cyber­port) und 968,04 Euro (Galaxy S21 Ultra, Expert). Dem gegen­über stehen die güns­tigsten Preise anderer Shops. Diese lauten 659 Euro (Galaxy S21, Cleverbuy), 749 Euro (Galaxy S21+, CarbonPhone) und 921,95 Euro (Galaxy S21 Ultra, Auto­und­sound). Samsungs Angebot lohnt sich im Fall der S21-Serie also nur, wenn Sie ohnehin die Galaxy Buds Pro und das Galaxy S21 oder das Galaxy S21+ wollen.

Bei den anderen Akti­ons­ange­boten dürfte es aufgrund des teuren Hersteller-Shops ähnlich aussehen. Zum Galaxy Tab S7(+) gibt es das Book Cover Keyboard, zu den Galaxy Buds Pro und der Galaxy Watch 3 die Lade­sta­tion Wire­less Charger Trio und zum Galaxy Book Pro (360) einen Multi­port-Adapter als Drein­gaben.

Samsung hat übri­gens kürz­lich neue Tablets vorge­stellt.