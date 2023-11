Samsung, Google, Nokia: Handy-Preischeck bei MediaMarkt

Es geht weiter mit den Ange­boten. Dieses Mal schauen wir uns ausge­wählte Handy-Ange­bote von Samsung, Google, Nokia und Sony bei MediaMarkt und Saturn an.

Auf die Black-Friday-Woche folgte mit dem Black Friday der angeb­liche Shop­ping-Höhe­punkt, der jedoch in vielen Fällen über das vergan­gene Wochen­ende ausge­weitet wurde und noch als Cyber Monday verkauft wird. Oder man macht es so wie die Händler-Kollegen MediaMarkt und Saturn und macht eine "Cyber Week" draus und lässt weitere Ange­bote bis zum 4. Dezember, 9 Uhr, laufen. Darunter sind auch einige Ange­bote zu verschie­denen Smart­phone-Modellen zu finden. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote ange­schaut. Nach­fol­gend lesen Sie, ob sich die Ange­bote bei MediaMarkt und Saturn preis­lich lohnen oder ob andere Händler bessere Preise haben.

Sony Xperia 5 V

Zur Inter­natio­nalen Funk­aus­stel­lung (IFA) im September in Berlin stellte Sony sein kompaktes Premium-Handy namens Xperia 5 V vor. Rund 1000 Euro kostete das Smart­phone-Modell nach der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung zum Markt­start. MediaMarkt & Saturn verkaufen das schwarze Sony Xperia 5 V mit 128 GB internem Spei­cher jeweils zu einem Preis in Höhe von 849 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Der Preis­ver­gleich zeigt: Händler wie Otto (842,94 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder expert (848 Euro inklu­sive Versand­kosten) sind etwas güns­tiger. Proshop und TechnoMarkt.de gehen mit dem MediaMarkt-/Saturn-Preis konform. In einem Erfah­rungs­bericht haben wir uns mit dem Sony Xperia 5 V intensiv beschäf­tigt.

Nokia C32

Wer ein einfa­ches Smart­phone für die Stan­dards ohne viele Extras sucht, könnte mit dem Nokia C32 gut fahren. Die Version mit 64 GB internem Spei­cher in der Farbe "Char­coal" gibt es derzeit bei MediaMarkt/Saturn zum Preis von jeweils 111 Euro zu kaufen.

Vergli­chen mit den Markt­preisen anderer Händler handelt es sich dabei um ein gutes Angebot. Händler wie beispiels­weise Amazon (119 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Galaxus (122,82 Euro inklu­sive Versand­kosten) haben höhere Preise.

Samsung Galaxy A34 5G

Das Galaxy A34 5G ist Samsungs-Mittel­klasse mit bis zu vier Jahren OS-Updates und bis zu fünf Jahren Sicher­heits­updates. Da das Modell erst in diesem Jahr auf den Markt gekommen ist, profi­tieren Käufer auch jetzt noch ausrei­chend lange von der Soft­ware-Prognose. MediaMarkt und Saturn verkaufen die Mittel­klasse im Rahmen der Cyber-Week-Aktion in verschie­denen Farben jeweils zu einem Preis von 299 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Am Beispiel der Farb­vari­ante "Awesome Graphite" schauen wir uns an, wo die Markt­preise anderer Händler liegen. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich ist der Händler freenet mit 249 Euro inklu­sive Versand­kosten aktuell am güns­tigsten. Auch Händler wie cool­blue und Proshop sind mit jeweils 279 Euro inklu­sive Versand­kosten güns­tiger als MediaMarkt/Saturn.

Google Pixel 8

Das Pixel 8 bildet mit dem Pro-Modell das aktu­elle Line-up in Googles Smart­phone-Welt. Zum Start kostete das Pixel 8 mit 128 GB Spei­cher rund 800 Euro. Akti­ons­weise ist das Modell in verschie­denen Farben bei MediaMarkt und Saturn jeweils zu einem Preis von 715 Euro inklu­sive Versand­kosten erhält­lich.

Den Preis­ver­gleich voll­ziehen wir mit der Farb­vari­ante "Obsi­dian". Es zeigt sich, dass andere Händler bessere Preise haben. Die Spanne der besten Markt­preise bewegt sich zwischen 695 Euro (Händler: TechnoMarkt.de) und rund 702,94 Euro (Händler: Otto) jeweils inklu­sive Versand­kosten.

Hinweis: Da die Ange­bote noch bis zum 4. Dezember, 9 Uhr, laufen, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich, sollten Sie sich erst zu einem späteren Zeit­punkt für die Ange­bote inter­essieren.

Infor­mationen zum Preis­ver­gleich

Beim Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de und billiger.de. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die güns­tiger sein können als die ange­gebenen Vergleichs­preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Zu beachten ist auch, dass Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen. Die Preise können zu einem späteren Zeit­punkt anders ausfallen.

Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

