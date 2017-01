iOS-Apps für Samsung Gear landen im Apple AppStore

Samsung Gear ab sofort mit iOS-Geräten nutzbar Samsung hat bereits vor einem Jahr angekündigt, die Gear-Apps künftig auch für iOS anbieten zu wollen. Doch es sollte ein Jahr dauern, bis das Vorhaben umgesetzt wurde. An diesem Wochenende war es dann soweit: Die Apps Samsung Gear Fit und Samsung Gear S sind in den AppStore eingezogen. Somit können nun auch iPhone-Nutzer die Smartwatches Gear S2 und Gear S3 sowie den Fitness-Tracker Gear Fit 2 von Samsung in vollem Umfang nutzen. Die Auswahl an Smartwatches für Apple-Nutzer vergrößert sich damit schlagartig.

Die Apps sind Voraussetzung für die Einrichtung und Kopplung der Wearables mit dem Smartphone. Mit den Anwendungen ist es Nutzern beispielsweise möglich, ihre Fitnessdaten in einer Übersicht zu verwalten, Benach­richtigungs­einstellungen festzulegen und das Ziffernblatt der Uhren zu verändern. Die Funktion "Find my Gear" macht es zudem möglich, nach dem Wearable zu suchen, sollte es einmal nicht auffindbar sein.

iOS ab Version 9 ist Voraussetzung

Bisher standen die Gear-Apps nur für Android-Geräte zur Verfügung. Die Veröffentlichung der Apps in Apples AppStore macht die Smartwatches und Fitness-Tracker nun auch mit dem iPhone, dem iPad und dem iPod Touch von Apple kompatibel - vorausgesetzt auf den Geräten läuft iOS ab der Version 9.

Die Gear S2 und Gear S3 laufen mit dem Betriebssystem Tizen und erfordern die Installation der App Gear S. Besitzer der Gear Fit 2 müssen hingegen auf die App Gear Fit zurückgreifen. Zur IFA hat Samsung mit der Gear S3 seine neueste Smartwatch präsentiert. Sie ist wie ihr Vorgänger rund und verfügt über eine drehbare Lünette zur Steuerung. Allerdings bringt die Gear S3 einige neue Funktionen wie GPS und diverse Sensoren mit. Die Smartwatch bietet zudem eine leistungsstärkere Batterie sowie schnellere Technik. Der Preis liegt derzeit bei rund 370 Euro. Einen ersten Eindruck von der neuen Uhr erhalten Sie im Hands-On sowie in unserem Unboxing der Gear S3.

Die Gear S2 musste sich bereits in einem Test beweisen. Aktuell ist die Classic-Version der Uhr zu Preisen um die 200 Euro verfügbar. Im Vergleich zur neuen Variante eignet sich die Gear S2 aufgrund ihrer kleineren Form sehr viel besser für schmale (Frauen-)Handgelenke. Für Sportfans ist hingegen die Gear Fit 2 ausgelegt, ein reiner Fitness-Tracker, der Funktionen wie GPS, einen Pulsmesser und Wassertauglichkeit in sich vereint. Die Gear Fit 2 ist derzeit zu Preisen um 140 Euro zu haben.