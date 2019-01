Samsung Gear S3: Großes Update bringt neue Features

Die Samsung Gear S3 enthält ein 300 MB großes Software-Update. Die Soft­ware-Aktua­li­sie­rung für die Smart­watch-Modelle Smart­watch Gear S3, Gear S3 Classic und Gear Sport ist rund 300 MB groß und bietet neue Funk­tionen für die smarte Uhr, berichtet das Online-Portal Sammo­bile. Die Firm­ware mit der Bezeich­nung R760XXU2DSA1 bringt das Tizen-Betriebs­system auf die Version 4.0.0.2. Im Fokus des Updates stehen verbes­serte Benut­zer­freund­lich­keit und eine erwei­terte Funk­tio­na­lität der Uhr. Derzeit ist das Update nur in den USA erhält­lich, soll aber künftig auch in andere Länder ausge­rollt werden. Wenn die neue Soft­ware verfügbar ist, werden Nutzer in der Regel benach­rich­tigt. Sie können aber auch im Einstel­lungs­menü manuell nach dem Update suchen.

Support für mehr Work­outs

Das Update bringt unter anderem die Unter­stüt­zung für mehr Work­outs in Innen­räumen. Mit dem Widget für Gesund­heit können mit der Soft­ware-Aktua­li­sie­rung auch Infor­ma­tionen zum Schlaf­status ange­zeigt werden. "Quick Panel" erhält eine verbes­serte Benut­zer­ober­fläche, die dem Smart­watch-Nutzer eine einfa­chere Bedie­nung ermög­li­chen soll.

Weiterhin verfügen die Einstel­lungen mit "Theater" und "Schlaf" über zwei erwei­terte Modi, die auch im Schnell­be­dien­feld umge­schaltet werden können. Das Benach­rich­ti­gungs­feld kann mit der neuen Firm­ware einge­hende GIF-Dateien auto­ma­tisch abspielen. Die Nach­richten-App kann jetzt Entwürfe spei­chern und unter­stützt über 1000 Emojis.

Darüber hinaus können Nutzer während eines aktiven Anrufs zu einem anderen Screen wech­seln und so weitere Funk­tionen und Apps nutzen. Um in eine andere Wieder­ga­be­quelle für Musik zu wech­seln, muss jetzt nicht mehr das Smart­phone benutzt werden. Die Funk­tio­na­lität dafür ist jetzt im Update für die Samsung Gear S3 inte­griert.

Eine Pro- und Contra-Diskus­sion darüber, ob Smart­wat­ches wirk­lich sinn­voll sind, haben unsere Kollegen Markus Weidner und Alex­ander Kuch geführt. Was dabei raus­ge­kommen ist, lesen Sie in einer weiteren Meldung.

