Samsung: Diese Handys erhalten den Januar-Patch zuerst

Das neue Jahr ist nur erst wenige Tage alt und Samsung über­rascht mit dem Rollout des Januar-Patches. Diese Modelle sind als Erstes an der Reihe.

Samsung ist in Update-Verteiler-Laune und über­rascht mit dem Rollout eines wich­tigen Updates für nicht ganz aktu­elle Modelle. Zwei Foldables des Herstel­lers aus dem Jahr 2022 werden mit einer wich­tigen Aktua­lisie­rung bedacht. Wir sagen Ihnen, um welche Modelle es sich handelt und wie Sie das Update herun­ter­laden können.

Update für diese Foldables

Samsung Galaxy Z Flip 4

Bild: teltarif.de

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet ist das Samsung Galaxy Z Flip 4 das erste Foldable des Herstel­lers aus Südkorea, das das Sicher­heits­update datiert auf Januar 2024 erhält. Die Soft­ware-Aktua­lisie­rung soll für euro­päi­sche Nutzer des Foldables aus dem Jahr 2022 zur Verfü­gung stehen. In einem weiteren Sammo­bile-Bericht heißt es, dass insbe­son­dere Nutzer hier­zulande den Januar-Patch 2024 auch für das Samsung Galaxy Z Fold 4 herun­ter­laden können. Bei den Updates für beide Foldables sind keine größeren Verbes­serungen zu erwarten. Die wich­tigste Neue­rung betrifft die Aktua­lisie­rung der Sicher­heits­richt­linie.

Zu bedenken ist, dass Updates in der Regel schub­weise ausge­rollt werden. Nicht alle Nutzer eines Modells können daher gleich­zeitig eine ange­kün­digte Aktua­lisie­rung herun­ter­laden. Wir empfehlen gene­rell, auto­mati­sche Updates auf Ihrem Smart­phone zu akti­vieren. Wie das funk­tio­niert - auch für iPhones - haben wir in einem Kurz­rat­geber erklärt. Dann werden Sie vom Smart­phone-System darüber infor­miert, wenn ein Soft­ware-Update herun­ter­geladen werden kann. Sie müssen aber nicht so lange warten, unter Umständen werden verfüg­bare Down­load-Dateien auch schon früher ange­zeigt, wenn Sie über das Einstel­lungs­menü und Soft­ware-Updates manuell danach suchen.

Wenn Sie sich für Details zum Samsung Galaxy Z Flip 4 oder auch zum neueren Samsung Galaxy Z Flip 5 inter­essieren, können Sie Details zu den Klapp­handy-Foldables jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

OneUI 6.1 steht in den Start­löchern

Auf den genannten Foldables läuft Android 14 mit Samsungs Benut­zer­ober­fläche OneUI 6.0. In den Start­löchern steht OneUI 6.1, das im Zuge der Galaxy-S24-Serie erscheinen soll. Ein Kern-Feature der Soft­ware-Aktua­lisie­rung soll sich um eine revo­lutio­näre Imple­men­tie­rung von Künst­licher Intel­ligenz drehen. Auch Modelle wie das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Samsung Galaxy Z Flip 4 dürften künftig das Update erhalten.

Es bleibt jedoch offen, inwie­fern neueste KI-Features auch auf ältere Geräte ausge­spielt werden oder ob nur die neuesten Flagg­schiffe die aktu­ellsten Soft­ware-Funk­tionen erhalten. Übri­gens: Der Termin für das nächste Samsung Galaxy Unpa­cked Event steht fest. Wann die Galaxy-S24-Serie vorge­stellt werden soll, lesen Sie in einer weiteren News.