Samsung Galaxy S23 FE kommt früher als erwartet

Still, heim­lich und fast unbe­merkt bringt Samsung sein Galaxy S23 FE in den deut­schen Handel, und das viel früher als erwartet. Die "Fan Edition" sollte hier­zulande eigent­lich erst Anfang 2024 starten, wird jetzt aber bereits bei MediaMarkt und Saturn zur Vorbe­stel­lung gelistet und offenbar noch im Dezember ausge­lie­fert. Samsung will anschei­nend das Weih­nachts­geschäft mitnehmen.

Zwei Farben nur bei Samsung

Samsung Galaxy S23 FE

Bild: Samsung

Auch die deutsch­spra­chige Samsung-Website listet das Galaxy S23 FE in den Farb­tönen Blue und Orange (beide nur in Samsungs im Online-Shop erhält­lich), Purple, Graphite, Mint und Cream, verweist zur Vorbe­stel­lung jedoch derzeit (4. Dezember) noch auf die Händ­ler­suche.

Mit seiner "Fan Edition" schließt der südko­rea­nische Hersteller die Lücke zwischen der güns­tigeren A-Serie, die sich im Einsteiger- und unteren Mittel­klas­sebe­reich bewegt und der S-Serie, für die der Kunde schon etwas tiefer in die Tasche greifen muss.

Exynos 2200 & Dynamic-AMOLED-2X-Display

Den Antrieb des Galaxy S23 FE über­nimmt der 5G-fähige Acht­kern-Prozessor Samsung Exynos 2200, der mit maximal 2,8 GHz taktet. Hinzu kommen ein 8 GB großer Arbeits­spei­cher und ein wahl­weise 128 GB oder 256 GB fassender Flash-Spei­cher ohne Erwei­terungs­mög­lich­keit.

Wie bei der übrigen Galaxy-S-Serie verbaut Samsung auch hier ein hoch­wer­tiges Dynamic-AMOLED-2X-Display, das in diesem Fall über eine 6,4-Zoll-Diago­nale und eine FHD+-Auflö­sung mit 1080 mal 2340 Pixel (401 ppi) verfügt. Die maxi­male Bild­wie­der­hol­fre­quenz beläuft sich je nach Bedarf auf 60 bis 120 Hz, den Schutz des Screens über­nimmt ein stabiles Gorilla Glass 5.

Drei­fach­kamera und IP68-Zerti­fizie­rung

Drei unter­ein­ander­lie­gende Objek­tive auf der Rück­seite verbergen eine 50-MP-Weit­win­kel­kamera mit f/1.8-Blende und OIS (opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung), eine 12-MP-Ultra­weit­win­kel­kamera mit f/2.2-Blende sowie eine 8-MP-Tele­kamera mit f/2.4-Blende und einem 3-fachen opti­schen Zoom. Video­auf­nahmen sind mit maximal 24 Bildern pro Sekunde möglich. Die Auflö­sung der Selfie­kamera, die in einem runden Displayaus­schnitt unter­gebracht ist, beläuft sich auf 10 MP.

Das 158,0 mal 76,5 mal 8,2 mm große Gehäuse schützt das Innere des Handys gemäß einer IP68-Zerti­fizie­rung vor eindrin­gendem Wasser und Staub. Mit 209 g erweist sich das Galaxy S23 FE als relativ schwer für ein Gerät seiner Display­größe. Das Samsung Galaxy S23 FE in den Farbtönen Blau und Orange wird es nur in Samsungs Online-Shop geben

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

4500-mAh-Akku, Wire­less-Char­ging & NFC

Laut Herstel­ler­angabe soll der fest verbaute 4500-mAh-Akku bis zu 39 Stunden beim Tele­fonieren und satte 69 Stunden bei der Musik­wie­der­gabe durch­halten, aufladen lässt er sich kabel­gebunden mit bis zu 25 W, ein Schnell­lade­gerät ist jedoch nicht im Liefer­umfang enthalten. Kabel­loses Laden mit bis zu 15 W und Wire­less PowerShare sind eben­falls möglich. Bei der Connec­tivity setzt der Nach­folger des Galaxy S21 FE (Samsung hat das S22 FE über­sprungen) auf Blue­tooth 5.3, NFC, USB-Typ-C-3.2 der ersten Gene­ration, erwei­tertes GPS, Wi-Fi 6E und Dual-SIM (Nano-SIM plus eSIM). Unser Kollege Henning Gajek durfte das Galaxy S23 FE bereits kurz unter die Lupe nehmen und zeigte sich positiv beein­druckt.

Dank der Ange­bote auf MediaMarkt und Saturn kennen wir nun auch die Vorver­kaufs­preise, die Samsung hier­zulande für das Galaxy S23 FE mit Preis­garantie veran­schlagt. Das Mobil­telefon inklu­sive 128-GB-Flash-Spei­cher schlägt im Vorver­kauf mit 699 Euro zu Buche, für ein 256-GB-Modell müssen Sie 759 Euro berappen. Der offi­zielle Markt­start ist für den 15. Dezember anbe­raumt. Update (4. Dezember): Bei der Telekom noch früher: Bei der Telekom ist das Galaxy S23 FE bereits ab dem 6. Dezember in beiden Spei­cher­vari­anten erhält­lich. Auch dort kann man es jetzt schon vorbe­stellen.

