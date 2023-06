Samsung Galaxy Z Fold5 & Z Flip5: Was wir bisher wissen

Am 26. Juli will Samsung seine neuen Foldables Galaxy Z Fold5 & Z Flip5 vorstellen. Wir haben die uns bekannten Ausstat­tungs­details zusam­men­gefasst.

Wenn es um Foldables geht, kommt man um die bis dato vier Gene­rationen umfas­senden Galaxy-Z-Flip- und Fold-Reihen von Samsung nicht herum. Demnächst wird der südko­rea­nische Hersteller sein Port­folio um zwei neue Falt-Handys alias Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 ergänzen.

Hier erfahren Sie, was wir bislang über die smarten Klapper wissen, die angeb­lich am 26. Juli im Rahmen eines Galaxy-Unpa­cked-Events in Seoul vorge­stellt werden sollen. Da wir die im Artikel genannten Angaben durch Analysten-Aussagen, Leaks und Gerüchte erfahren haben, sind diese selbst­redend nicht verbind­lich.

Galaxy Z Fold5

Das Galaxy Z Fold 5 von außen

Bild: Super Roader / TechnizoConcept

Vom größeren der beiden Geräte tauchten bereits Ende März erste Render­bilder auf, die das lücken­lose Design inklu­sive S-Pen zeigten. Das Foldable soll in den Farb­tönen Beige, Schwarz und Light Blue zu haben sein.

Beim Z Fold5 soll Samsung ein Water­drop-Schar­nier verbauen, das den Spalt zwischen den beiden Gehäu­sehälften verschwinden und sich bis zu 200.000 Mal fehler­frei falten lässt. Der zuver­läs­sige Tipp­geber Revegnus (@Tech_Reve) gibt in einem Tweet zu bedenken, dass das Water­drop-Schar­nier die Free­stop-Funk­tion mögli­cher­weise nicht so präzise wie die Vorgän­ger­modelle ausführt. Dies sei auf Faktoren wie Abdich­tungs­unter­stüt­zung, Gewichts­redu­zie­rung und Design­ände­rungen zurück­zuführen. Die spalt­frei schlie­ßende Schar­nier­technik ermög­licht jedoch eine IP58-Zerti­fizie­rung, die dem Gerät eine bessere Resis­tenz gegen eindrin­gendes Wasser und Staub beschei­nigt als den voran­gegan­genen Devices.

Durch die Verschlan­kungs­maß­nahme soll das Z Fold5 im aufge­klappten Zustand 158,5 x 128,5 x 6,5 mm und zuge­klappt 158,5 x 67,5 x 14,5 - 16 mm messen. Das Gewicht beläuft sich angeb­lich auf 275 g.

Voraus­sicht­lich wird sich die Diago­nale des Innen­dis­plays nicht von der des Vorgän­gers Galaxy Z Fold4 unter­scheiden. So kommt auch das Z Fold5 offenbar wieder mit einem 7,6-Zoll-AMOLED-Bild­schirm mit einer Auflö­sung von 1768 x 2208 Pixel, und auch das Außen­dis­play soll sich einem Tweet des Tech-Insi­ders Ice Universe nach wieder auf 6,2 Zoll belaufen.

In der rück­wärtig plat­zierten Kame­raein­heit soll ein 108-MP-Sensor mit einer äqui­valenten Brenn­weite von 26 mm, einer f/1.7-Blende, OIS und einem Dual-Pixel-Auto­fokus zum Einsatz kommen. Außerdem soll ein 64-MP-Sensor mit 2-fach opti­schem Zoom, einer 52-mm-Brenn­weite, PDAF und einer f/2.4-Blende sowie ein 12-MP-Ultra­weit­winkel-Sensor mit einer 12-mm-Brenn­weite und f/2.2-Blende verbaut sein.

Beim UFS-4.0-Flash-Spei­cher des Z Fold5 wird auf wahl­weise 256 GB, 512 GB oder 1 TB speku­liert, der 3591-mAh-Akku soll sich laut einer chine­sischen Zulas­sungs­behörde ebenso wie jener des Z Flip5 mit 25 W laden lassen. Als Prozessor bekommt das Device voraus­sicht­lich einen über­tak­teten Snap­dragon 8 Gen 2 (for Galaxy).

Galaxy Z Flip5

Renderbild: Links Z Flip4, rechts Z Flip5.

Bild: Ice universe / Twitter Beim Z Flip5 können wir uns wahr­schein­lich auf die Farben Beige, Gray, Light Green und Light Pink freuen. Die meisten Leaks gab es bei diesem Clams­hell-Handy wohl zum Thema Außen­dis­play. Der Front­screen des Flip5 soll ein Ordner-förmiges Design mit einem Ausschnitt für die Kamera bekommen. Den durch­gesi­ckerten Infor­mationen nach wird das Cover-Display 3,4 Zoll groß sein und über eine Auflö­sung von 720 x 748 Bild­punkten verfügen, was einer Pixel­dichte von 305 ppi entspricht. Somit wächst der Bild­schirm gegen­über jenem des Galaxy Z Flip4, der ledig­lich 1,9 Zoll misst, enorm an.

Die darun­ter­lie­genden Objek­tive der Haupt­kamera verbergen einen 12-MP-Primär­sensor sowie einem 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor, außerdem soll es im Inneren des Smart­phones eine 10-MP-Knipse für Selfies geben.

Im aufge­klappten Zustand soll das Z Flip5 etwa 165 x 71,8 x 6,7 mm groß sein. Die Größe des OLED-Innen­dis­plays, das wohl eben­falls von einem Water­drop-Schar­nier gefaltet wird, beläuft sich voraus­sicht­lich auf 6,7 Zoll.

Der Vorgänger war IPX8-zerti­fiziert, beim Z Flip5 ist denkbar, dass es zusätz­lich einen Schutz gegen Staub bekommt, was ihm ebenso wie dem Fold5 eine IP58-Zerti­fizie­rung bescheren könnte. Den Antrieb soll ein Snap­dragon 8 Gen 2 über­nehmen, dem ein 8 GB großer Arbeits­spei­cher sowie ein UFS-3.1-Flash-Spei­cher zur Seite steht, der mutmaß­lich 128 GB oder 256 GB fasst.

Betriebs­system, Preise und Markt­start

Beide Smart­phones sollen mit Android 13 und der haus­eigenen One UI 5.1.1 laufen, die dem Außen­dis­play des Galaxy Z Flip5 große Widgets und kleine Short­cuts zum Ansteuern von Anwen­dungen beschert.

Die Preise der Falter sind momentan noch nicht bekannt. Zur Erin­nerung: Beim Verkaufs­start hat die 256-GB-Version des Galaxy Z Fold4 1799 Euro gekostet. Für das Z Flip4 verlangte Samsung bei glei­cher Spei­cher­aus­stat­tung 1.159 Euro. Die Preise der neuen Foldables können gleich hoch, höher oder, was weniger wahr­schein­lich ist, auch nied­riger ausfallen.

Laut eines Berichtes von ChonsunMedia könnte der Markt­start des Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 auf den 11. August dieses Jahres fallen.

Mit dem Samsung Galaxy S10 5G bekommt das erste 5G-Smart­phone des Herstel­lers keine Updates mehr. Welches Modell aus der S10-Reihe weiterhin mit Aktua­lisie­rungen versorgt wird, erfahren Sie in einem anderen Artikel.