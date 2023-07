Podcast: Alle Details zu Samsung Galaxy Z Fold5 & Flip5

Samsung hat am Mitt­woch ein regel­rechtes Produkt­feu­erwerk abge­lie­fert. Neben den beiden neuen Smart­phone-Modellen mit falt­baren Displays hat das Unter­nehmen zwei Smart­watches vorge­stellt. Dazu kommen drei Tablets. Wir hatten bereits die Möglich­keit, uns die Geräte etwas genauer anzu­sehen. Details und eigene Eindrücke schil­dern wir in der neuen Podcast-Folge.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zu den neuen Smartphones, Smartwatches und Tablets von Samsung

Foto: teltarif.de Die neuen Samsung-Smart­phones mit Falt-Displays sind da. Doch was unter­scheidet die Geräte von ihren Vorgän­gern? Was ist im ersten Hands-On-Test positiv oder auch negativ aufge­fallen? Für wen könnten die Hand­helds etwas sein und für welche Anwen­dungs­fälle taugen die Mobil­tele­fone viel­leicht nicht ganz? Darüber spre­chen wir ausführ­lich im neuen Podcast.

Samsung bringt die Smart­watch mit physi­scher Lünette zurück. Aber was hat sich sonst noch getan bei den Galaxy Watches? Wie schlägt sich eine Galaxy Watch4 - immerhin knapp zwei Jahre alt - gegen­über den neuen Modellen? Wir hatten die Möglich­keit für einen kurzen Vergleich von Soft­ware und Perfor­mance.

Und dann sind da noch die neuen Tablets, bei denen der Hersteller nach eigener Darstel­lung ganz beson­ders auf Produk­tivität, aber auch auf die Multi­media-Eigen­schaften geachtet hat. Auch die Galaxy-Tab-S9-Serie beleuchten wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

