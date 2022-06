Galaxy Z Fold4: Geekbench bestätigt Snapdragon 8+ Gen 1

Samsung wird sein neues Foldable alias Galaxy Z Fold4 voraus­sicht­lich am 10. August vorstellen. Bereits jetzt bestä­tigt ein Geek­bench-Test einige Daten des Smart­phones, die bisher nur in der Gerüch­teküche vor sich hinbro­delten.

Das Galaxy Z Fold3 ist bekannt­lich eines von Samsungs erfolg­reichsten Smart­phones. Den Nach­folger wird der südko­rea­nische Hersteller voraus­sicht­lich im August vorstellen. Wie bei allen heißersehnten Flagg­schiffen, kursieren bereits vor dem Markt­start Render­bilder und Gerüchte über die mögliche Ausstat­tung des Galaxy Z Fold4, die jedoch alle­samt noch nicht von Samsung bestä­tigt wurden.

Modell­nummer SM-F936U mit 12 GB RAM

Relativ zuver­lässig sind Vorab­infor­mationen, die in Bench­mark-Listen auftau­chen und vermut­lich vom Hersteller selbst gestreut wurden, um der Öffent­lich­keit den Mund wässerig zu machen und das Gerät ins Gespräch zu bringen.

So entdeckten Kollegen von MySmartPrice das Galaxy Z Fold4 inklu­sive einiger Spezi­fika­tionen auf der Geek­bench-Website. Galaxy Z Fold4 5G mit S-Pen

Bild: WaqarKhanTech Das Gerät hat die Modell­nummer SM-F936U. Die Liste zeigt das Foldable in der 12-GB-RAM-Version, in der es 1351 Punkte im Single-Core- und 3808 Punkte im Multi-Core-Test erreichte. Bishe­rigen Leaks nach soll Samsung das Fold4 mit bis zu 16 GB RAM und einem bis zu 1 TB großen internen Spei­cher auf den Markt bringen.

Snap­dragon 8+ Gen 1 so gut wie sicher

Der Geek­bench-Test bestä­tigt auch eines der bisher nur speku­lierten High­lights des kommenden Falters: den brand­neuen Snap­dragon 8+ Gen 1 Prozessor aus dem Hause Qual­comm, der schneller und ener­gie­effi­zienter als sein Vorgänger sein soll und mit einer Adreno 730 Grafik­ein­heit gekop­pelt ist.

Die Liste enthüllt außerdem, dass das Z Fold4 mit Android 12 kommt, dem Samsung seine OneUI 4.1 Benut­zer­ober­fläche aufpflanzt. Das Klapp­handy soll Gerüchten zufolge mit einem 6,2-Zoll-Cover-Display mit einer HD+-Auflö­sung und einem Loch­aus­schnitt für die 10-MP-Selfiecam ausge­stattet sein.

Under-Screen-Kamera im Haupt­dis­play

Beim Aufklappen soll ein 7,6-Zoll-2K-AMOLED-Screen mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 120 Hz zutage kommen. Angeb­lich verbirgt dieser eine 16-Mega­pixel-Unter­bild­schirm­kamera. Auf der Rück­seite könnte sich eine Kame­raein­heit mit einem 50-MP-Haupt­sensor, einem 12-MP-Ultra-Weit­win­kel­sensor und einem 12-MP-Tele­sensor befinden.

Die Strom­ver­sor­gung über­nimmt ein 4.400-mAh-Akku, der eine kabel­gebun­dene 45-W-Schnell­ladung unter­stützt. Kabellos soll sich die Kraft­zelle mit 10 W auftanken lassen. Für den Markt­start des Samsung Galaxy Z Fold4 wird der 10. August disku­tiert. Bis dahin dürfte es noch einige weitere Leaks zu dem span­nenden Klapper geben.

