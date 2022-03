Galaxy Z Fold 4 & Flip4: Die Revolution bleibt wohl aus

Dürfen wir in diesem Jahr doch nicht mit einem aufschieb­baren oder roll­baren Smart­phone aus dem Hause Samsung rechnen? Neuesten Leaks nach könnten das Galaxy Z Fold4 sowie das Z Flip4 aus Kosten­gründen im nahezu glei­chen Gewand wie ihre Vorgänger erscheinen. Gibt es dennoch Verän­derungen?

Bleibt alles beim Alten? Eigent­lich hätten wir in diesem Jahr mit mindes­tens einem roll­baren oder aufschieb­baren Smart­phone aus Samsungs Schmiede gerechnet, tauchten doch in den vergan­genen Wochen und Monaten einige Patente im Netz auf. Zumin­dest bei den Nach­fol­gern des Samsung Galaxy Z Flip3 und Galaxy Z Fold3 dürfte es neuesten Hinweisen zufolge jedoch kaum eine opti­sche oder funk­tio­nale Verän­derung geben.

S-Pen oder kein S-Pen? Das ist hier die Frage

So könnte das Galaxy Z Fold 4 5G aussehen

Bild: WaqarKhanTech

Anfang März zeigte sich das mutmaß­liche Galaxy Z Fold4 auf Render­bil­dern. Den Darstel­lungen nach sollte der Falter einen Einschub für den S-Pen sowie eine Kame­raein­heit ohne Buckel haben und zudem etwas schlanker daher­kommen als das Galaxy Z Fold 3. Ein Tweet des Leakers @chunvn8888, der angeb­lich einen Prototyp des Z Fold 4 in die Finger bekommen hatte, machte sogar Hoff­nung auf ein brei­teres Display­format.

Kosten­sen­kung statt Inno­vation?

Einem jüngst veröf­fent­lichten Beitrag im Naver-Blog nach, scheint Samsung bei der vierten Gene­ration seiner Z Fold-Serie jedoch eher an einer Kosten­sen­kung als an einer inno­vativen Design­ver­ände­rung inter­essiert zu sein, wie auch ice Universe in einem Tweet zu Bedenken gibt.

Möchte man den durch­gesi­ckerten Infor­mationen aus dem Naver-Blog Glauben schenken, könnten sowohl das Galaxy Z Fold 4 als auch das Galaxy Z Flip 4 fast genauso aussehen wie das Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 , ledig­lich die Display­ränder sollen sich etwas verschmä­lern.

Dass hier­durch das Display etwas größer ausfällt, bestä­tigt ein weiterer Leak aus dem Naver-Forum ebenso, wie die Ausstat­tung des Z Fold 4 mit einem „Super-UTG“-Screen, dessen Quali­täts­merkmal ein beson­ders dünnes Glas ist.

Verbes­sertes Schar­nier und opti­mierte Under-Screen-Kamera

Im Naver-Blog ist auch von Verbes­serungen in puncto Schar­nier und internes Display die Rede, zudem scheint Samsung an einer Opti­mie­rung der Under-Screen-Kamera zu arbeiten. Der Einsatz eines inte­grierten S-Pen bleibt hingegen unbe­stä­tigt, und auch beim Preis und bei der Akku-Kapa­zität scheint es kaum eine Ände­rung zu geben.

Bleibt der Sprung auf ein roll­bares oder ausfahr­bares Display in diesem Jahr also aus? Sollte der südko­rea­nische Hersteller ein Gerät mit einem dieser Merk­male auf den Markt bringen, dann offenbar in einer neuen Produkt­linie.

Wir haben das Galaxy Z Flip 3 5G in einem Lang­zeit­test unter die Lupe genommen. Was dabei herauskam, erfahren Sie in einem anderen Artikel.