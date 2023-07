Das Samsung Galaxy Z Fold5 bietet ein falt­bares Display, das im ausge­klappten Zustand - wie schon bei den Vorgänger-Modellen - quadra­tisch ist. Der 7,6 Zoll große Bild­schirm eignet sich gut zum Surfen im Internet oder für die App-Nutzung. Das Smart­phone kann auch wie ein "Mini-Note­book" aufge­stellt werden. Auf der Unter­seite wird eine große virtu­elle Tastatur einge­blendet, Inhalte - beispiels­weise von WhatsApp - können auf der anderen Display-Hälfte betrachtet werden.

Weniger gut geeignet ist der Bild­schirm für das Betrachten von Fotos und Videos. Diese kommen in der Regel mit einem Seiten­ver­hältnis von 16:9 oder 4:3 daher, sodass sich der große Monitor eines Samsung Galaxy Z Fold5 gar nicht in vollem Umfang nutzen lässt. Der Vorteil es großen Touch­screens geht ein Stück weit verloren.

Wir haben bei Samsung nach­gefragt, ob dem Hersteller dieses Manko bewusst ist und mögliche künf­tige Foldables viel­leicht ein anderes Display-Format bekommen. Der Hersteller sehe in der aktu­ellen Vari­ante einen Mehr­wert, so die Antwort. Doch offenbar gab oder gibt es tatsäch­lich Über­legungen für andere Display-Formen. Tech­radar-Redak­teur Lance Ulanoff zeigt Beispiele in einem Tweet.

Entde­ckung aus dem Samsung Design Center

Ulanoff betont, dass es sich bei den in einem kurzen Video gezeigten Geräten keines­wegs um Modelle aus der Gerüch­teküche handelt. Er habe diese Geräte viel­mehr am Rande des Unpa­cked Events im Samsung Design Center in Seoul gesehen. Die Proto­typen zeigen, dass das verän­derte Design auch den Vorteil eines brei­teren Außen­dis­plays mit sich bringen würde, sodass Nutzer in vielen Fällen auf das Ausklappen des Smart­phones verzichten können.

Unklar ist, warum Samsung so offen mit Proto­typen umgeht. Denkbar wäre, dass der Konzern ganz bewusst erfor­schen möchte, wie poten­zielle Käufer auf die Geräte reagieren. Viel­leicht ist ja für die nächste Fold-Gene­ration ein zweites Modell mit anderem Form­faktor denkbar. Konkrete Hinweise in diese Rich­tung gibt es aber derzeit nicht.

Im Rahmen des Unpa­cked Events hat Samsung mit dem Galaxy Z Flip5 noch ein zweites Foldable vorge­stellt.