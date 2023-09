Samsung: Thom-Browne-Sonderedition des Galaxy Z Fold 5

Als wäre der Anschaf­fungs­preis eines Galaxy Z Fold 5 nicht schon hoch genug, setzt der südko­rea­nische Hersteller mit der "Thom-Browne"-Sonder­edi­tion noch einen drauf. In Zusam­men­arbeit mit dem US-ameri­kani­schen Mode-Desi­gner wird es von dem Galaxy Z Fold 5 wieder eine beson­dere Ausgabe des Foldables geben. Mit im Paket sind Hüllen, ein S Pen und die neueste Samsung-Smart­watch.

Die (limi­tierte) Thom-Browne-Edition des Fold 5 soll ab dem 12. September in ausge­wählten Märkten an den Verkaufs­start gehen.

Fold 5: Details zur Sonder­edi­tion

Fold 5 und Watch 6 in der Thom-Browne-Edition

Bild: Samsung

Zunächst mal zum Wich­tigsten: In der Box, die wie eine Akten­tasche aussehen soll, ist das Samsung Galaxy Z Fold 5 enthalten. Das Foldable wurde entspre­chend umge­staltet, damit sich die Sonder­edi­tion auch von den Normalos abhebt. So wurde unter anderem das Schar­nier mit einer goldenen Farbe ange­stri­chen. Gold­farbe gibt es auch bei den Ringen um die Kame­ralinsen zu sehen. Auf der Rück­seite unwei­ger­lich ersicht­lich sind drei Farben zu sehen, die das Design des US-ameri­kani­schen Mode­schöp­fers wider­spie­geln: Rot, Weiß, Blau.

In der Box enthalten sind neben dem Foldable auch zwei ange­passte Cases für das Smart­phone, der S Pen samt Aufbe­wah­rungs­tool sowie ein 25W-Schnell­lade­adapter mit Kabel. Inhalt des Luxus-Pakets

Bild: Samsung Außerdem befindet sich in dem Paket Samsungs aktu­elle Smart­watch-Gene­ration in Form der Galaxy Watch 6 in 40 mm. Dazu gibt es ein Armband im Thom-Browne-Design und ein Lade­case. Ein Preis für die Thom-Browne-Edition wurde nicht kommu­niziert. Wir konnten auch nicht heraus­finden, in welcher Spei­cher­aus­füh­rung das Galaxy Z Fold 5 enthalten ist.

Samsung hat von der Sonder­edi­tion selbst ein Unboxing-Video über YouTube veröf­fent­licht. Das haben wir Ihnen nach­fol­gend verlinkt.

