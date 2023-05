Samsung: Flaggschiffe bei Amazon zum Schnäppchenpreis?

Im Online-Shop von Amazon finden sich in der Kate­gorie Ange­bote derzeit wieder Smart­phone-Modelle von Samsung. Auf den ersten Blick sehen die schönen Rabatt-Preise attraktiv aus. Refe­renz­preis ist aller­dings die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Diese ist aber nur bedingt aussa­gekräftig, weil sich Markt­preise von Smart­phones schnell ändern können.

Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote zu Samsung-Smart­phones bei Amazon ange­schaut und sagen Ihnen, ob sie sich auch tatsäch­lich preis­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an Ergeb­nissen (ohne Berück­sich­tigung von Online-Markt­plätzen) von Preis­such­maschinen. Weitere Details zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in unserer Über­sichts­seite. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 16. Mai, ca. 10 Uhr). Bitte beachten Sie, dass die ange­gebenen Markt­preise aufgrund der Schwan­kungen nur begrenzte Zeit gültig sein können.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 4

Bild: teltarif.de

Noch gehört das Galaxy Z Fold 4 zu Samsungs aktu­eller Foldable-Gene­ration. Ein Modell, das Amazon derzeit "güns­tiger" anbietet, ist die schwarze Farb­vari­ante mit 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Kosten­punkt beim Online­händler: 1349,90 Euro inklu­sive Versand­kosten. Zudem wird mit einer 36-mona­tigen Herstel­ler­garantie exklusiv bei Amazon geworben. Ange­sichts der UVP in Höhe von 1919 Euro sugge­riert das Amazon-Angebot eine hohe Ersparnis, doch es kommt auf die aktu­ellen Markt­preise an. Denn hier zeigt sich, welcher Händler das beste Angebot hat.

Das aktu­elle Amazon-Angebot ist nicht schlecht, doch es geht noch etwas güns­tiger, wie der Preis­ver­gleich zeigt. So bieten die Händler Elec­tronis (1339,99 Euro inklu­sive Versand­kosten), Gomibo (1340 Euro inklu­sive Versand­kosten) und computer universe (1346,99 Euro inklu­sive Versand­kosten) das Galaxy Z Fold 4 in der genannten Konfi­gura­tion güns­tiger an. Sollten Sie aller­dings auf die erwei­terte Herstel­ler­garantie beim Händler Amazon Wert legen, könnte sich der Aufpreis für Sie lohnen.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Bild: teltarif.de Ein weiteres Foldable-Angebot, das wir uns anschauen, betrifft das Samsung Galaxy Z Flip 4 in der Farbe "Graphite" mit 256 GB internem Spei­cher. Amazon verkauft das Modell derzeit zum Preis von 779,99 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Das geht aller­dings güns­tiger, wie die aktu­ellen Markt­preise zeigen. So verkaufen Händler wie Galaxus (748,80 Euro inklu­sive Versand­kosten) und computer universe (755,79 Euro inklu­sive Versand­kosten) das Galaxy Z Flip 4 derzeit zu güns­tigeren Preisen. Amazon-exklusiv ist aller­dings auch beim Flip 4 wieder die 36-mona­tige Herstel­ler­garantie.

Details zum Samsung Galaxy Z Flip 4 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Bild: teltarif.de Die Fan Edition des Samsung Galaxy S21 entpuppte sich in unserem Test als (un)erwar­tetes Top-Modell. Die UVP des Herstel­lers für das Modell mit 128 GB beträgt 749 Euro. Amazon verkauft beispiels­weise die Graphit-farbene Version derzeit zum Preis von 499,99 Euro inklu­sive Versand­kosten (und wieder mit der 36 Monate Herstel­ler­garantie). Auch das geht güns­tiger, wie der Vergleich mit den Preisen anderer Anbieter zeigt.

So ist das Samsung Galaxy S21 FE 5G in Graphite mit 128 GB Spei­cher bereits zu Preisen von 454,99 Euro inklu­sive Versand­kosten (Medimax), 479 Euro inklu­sive Versand­kosten (bei Samsung direkt und Galaxus) und 485,99 Euro inklu­sive Versand­kosten (computer universe) zu bekommen.

Details zum Samsung Galaxy S21 FE 5G lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra

Foto: teltarif.de Das Galaxy S23 Ultra ist zwar schon auf dem Markt. Das bedeutet aber nicht, dass das Galaxy S22 Ultra nicht weiterhin ein attrak­tives Smart­phone-Flagg­schiff ist. Amazon bietet beispiels­weise das Burgundy-farbene Modell mit 128 GB Spei­cher derzeit zum Preis von 869,99 Euro Versand­kosten (36 Monate Herstel­ler­garantie) an.

Dabei handelt es sich grund­sätz­lich um ein gutes Angebot, das der Händler Proshop mit einem Preis von 859 Euro inklu­sive Versand­kosten aber unter­bietet. Bei anderen Händ­lern werden Preise von ab rund 900 Euro fällig.

Details zum Samsung Galaxy S22 Ultra lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht. Samsung Galaxy A34 5G

Bild: Samsung

Samsung Galaxy A54 5G und Galaxy A34 5G

Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy A54 5G in der Farbe "Awesome Graphite" mit 256 GB Spei­cher zum Amazon-Preis von 445 Euro inklu­sive Versand­kosten. Andere Händler wie cool­blue (433 Euro inklu­sive Versand­kosten), computer universe (433,62 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Elec­tronis (432,94 Euro) haben aber die Ange­bots-Nase vorn.

Mit dem Galaxy A54 5G wurde im März auch das Galaxy A34 5G vorge­stellt. Die 256-GB Version in der Farbe "Awesome Graphite" des Galaxy A34 5G ist bei Amazon derzeit zum Preis von 379 Euro inklu­sive Versand­kosten und 30-mona­tiger Herstel­ler­garantie erhält­lich.

Andere Händler bieten das Modell (aller­dings ohne die erwei­terte Herstel­ler­garantie) zu etwas güns­tigeren Preisen an. Beispiele sind cool­blue (386,01 Euro inklu­sive Versand­kosten), computer universe (374,97 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Elec­tronis (376,74 Euro inklu­sive Versand­kosten).

In einer weiteren Meldung lesen Sie, für welche Galaxy-Smart­phones Samsung kürz­lich den Rollout für den Mai-Patch ange­stoßen hat.