teltarif.de Talk: Das sind die neuen Foldables von Samsung

Vor wenigen Tagen hat Samsung zwei neue Smart­phones vorge­stellt. Beide verfügen über ein falt­bares Display und unter­scheiden sich doch maßgeb­lich vonein­ander. Das Samsung Galaxy Z Fold 3 ist ausge­klappt ein kleines Tablet, während das Samsung Galaxy Z Flip 3 zusam­men­geklappt extrem hand­lich ist. Alex­ander Emunds hatte bereits beide Geräte in der Hand. Grund genug für uns, ihn ins Podcast-Studio einzu­laden.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Zwei neue Foldables von Samsung

In wenigen Tagen sind das Samsung Galaxy Z Fold 3 und das Samsung Galaxy Z Flip 3 im Handel erhält­lich. Vorbe­stellbar sind beide Smart­phones bereits und gegen­über ihren Vorgän­gern sind die Verkaufs­preise güns­tiger geworden. Wer ein altes Handy zum Eintau­schen hat, kommt beson­ders günstig an eines der beiden neuen Samsung-Flagg­schiffe. Das ist eines der Themen im neuen Podcast von teltarif.de.

Wie sehen die ersten Eindrücke von den beiden Android-Smart­phones aus? Was ist von den neuen kabel­losen Head­sets von Samsung zu halten, bei denen der Hersteller aber­mals das Design geän­dert hat? Auch darüber spre­chen wir in der neuen Podcast-Folge. Und dann gibt es da noch die neue Galaxy Watch 4, bei der Samsung für die Soft­ware mit Google zusam­men­gear­beitet hat.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

teltarif.de Talk: Das sind die neuen Foldables von Samsung Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.