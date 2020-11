Gerücht: Samsung Galaxy Z Fold 3 löst die Note-Serie ab

Es gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass das Galaxy Z Fold 3 die Galaxy-Note-Ära beendet. Des Weiteren will Samsung keine Smart-TVs mit schlichtem LCD mehr anbieten.

Ein neuer Bericht aus Südkorea dürfte Galaxy-Z-Fold-Fans erfreuen und Galaxy-Note-Lieb­haber frus­trieren. Die betref­fende Webseite nennt diverse Ausstat­tungs­merk­male des Galaxy Z Fold 3, unter anderem eine Under-Display-Kamera und S-Pen-Kompa­tibi­lität. Auch diesen Angaben zufolge läutet der Stylus-Support des 2021er Fold­ables das Ende der Galaxy-Note-Reihe ein.

Eine Auflis­tung der nächst­jäh­rigen Samsung-Ober­klas­semo­delle lässt ein Galaxy Note 21 vermissen. Bei der Smart-TV-Sparte des Herstel­lers steht eben­falls ein Umschwung bevor. Samsung soll in naher Zukunft nur noch auf QLED und OLED setzen und die LCD-Produk­tion einstellen.

Es sieht düster aus für das Galaxy Note

Kommt das Galaxy Z Fold 3 mit S-Pen?

Fotos: Samsung, Montage: Andre Reinhardt Vor einer Woche wiesen wir auf einen Tweet eines renom­mierten Bran­chen­insi­ders hin, laut dem es 2021 kein Galaxy Note geben wird. Zuvor wurde von einem anderen Leaker dem Galaxy S21 Ultra eine S-Pen-Kompa­tibi­lität beschei­nigt. Die stei­gende Wahr­schein­lich­keit, dass auch das Galaxy Z Fold 3 mit dem Samsung-Stift umgehen kann, verrin­gert ergän­zend die Chance auf eine Fort­set­zung der Phablet-Serie. Aju News (via SamMobile), ein Nach­rich­ten­magazin mit Sitz in Samsungs Heimat­land Südkorea, erwähnt sogar, dass der S-Pen dem Galaxy Z Fold 3 beiliegt.

Damit das falt­bare Display dem Druck des Einga­bege­räts Stand hält, findet die zweite Gene­ration von Ultra Thin Glass (UTG) Verwen­dung. Diese Schutz­schicht wird merk­lich dicker sein als die aktu­elle Version. Eine weitere Beson­der­heit des Galaxy Z Fold 3 soll eine unter dem Display verbaute Kamera sein. Das Galaxy S21 Ultra kann zwar eben­falls mit dem S-Pen umgehen, hat aber Gerüchten zufolge keinen Schacht für den Stylus, und der Stift ist im Liefer­umfang nicht enthalten. Es würden also Extra­kosten für den S-Pen und ein spezi­elles Cover mit Stylus-Einschub anfallen.

Samsung Smart-TVs künftig ohne LCDs?

Samsungs QLED-Technologie

Bild: Samsung Die OLED-Preise sinken und mit QLED steht eine deut­lich verbes­serte LC-Tech­nologie bereit. Tradi­tio­nelle Flüs­sig­keits­kris­tall­bild­schirm verlieren deshalb im Fern­seh­seg­ment immer mehr an Rele­vanz. Samsung will schon Ende 2020 die Produk­tion sämt­licher LC-Panels einstellen, dieses Vorhaben verkündet die Nach­rich­ten­agentur Reuters. Im vergan­genen Jahr gab der Hersteller die Schlie­ßung aller LCD-Produk­tions­stätten in Südkorea bekannt, nun folgen sämt­liche weiteren Anlagen. Der Konzern beteuert, alle bishe­rigen Bestel­lungen von LC-Panels bis zum Jahres­ende zu erfüllen.

Samsung möchte anstelle der LCD-Fabriken QLED-Fabriken betreiben. Für besser ausge­stat­tete Smart-TVs werden weiterhin OLED-Bild­schirme produ­ziert. Ferner gibt es mit Micro-LED eine span­nende Neuheit. Die Nach­frage für LC-Displays lässt immer mehr nach, gibt der Hersteller als Begrün­dung für seinen Ausstieg aus dieser Tech­nologie an. LG hat übri­gens denselben Plan und gibt das LCD-Geschäft zugunsten von QLED zum Jahres­ende hin auf.

