Android 12: Stellt Samsung den Rollout für die Foldables ein?

Nutzer der Samsung-Fold­ables Galaxy Z Fold 3 5G und Galaxy Z Flip 3 5G im Heimat­land Südkorea kommen seit Kurzem in den Genuss des Updates auf Android 12. Es wird daher erwartet, dass der Rollout des Firm­ware-Updates auch in anderen Ländern bald beginnt.

Auf zwei in der Redak­tion genutzte Samsung Galaxy Z Flip 3 5G konnten wir bislang kein Update auf das aktua­lisierte mobile Betriebs­system durch­führen. Zum Stand jetzt läuft das Foldable weiterhin mit Android 11 und dem Sicher­heits­patch, der auf den 1. November 2021 datiert ist. Es wird erwartet, dass Samsung den aktu­ellen Dezember-Sicher­heits­patch gleich mit dem Update auf Android 12 liefert und nicht noch ein eigenes Sicher­heits­updates vor OneUI 4.0 ausrollt. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (vorne) und ein zusammengeklapptes Galaxy Z Fold 3 5G (hinten): Android 12 soll Probleme machen

Bild: teltarif.de Berichten zufolge soll Android 12 bei einigen Nutzern der neuesten Foldable-Gene­ration aber Probleme bereiten, weshalb Samsung den Rollout des Updates vorüber­gehend einge­stellt haben soll.

Android 12: Wird der Rollout für die Fold­ables gestoppt?

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet, häufen sich in den offi­ziellen Samsung-Foren die Beschwerden über die fehler­hafte Soft­ware seitens südko­rea­nischer Nutzer. So heißt es unter anderem, dass das Smart­phone nach der Instal­lation der neuen Soft­ware-Version auto­matisch in den Wieder­her­stel­lungs­modus des Systems gewech­selt hat, die Kamera-App nicht richtig funk­tio­niert, Bilder auto­matisch aus der Galerie gelöscht werden oder einige Geräte nicht mehr die höheren Bild­wie­der­hol­fre­quenzen von bis zu 120 Hz leisten können.

Weitere Probleme sollen unter anderem Bild­schirm­flim­mern und lang­same Leis­tung sein. Außerdem sollen Screen­shots nicht funk­tio­nieren und Probleme bei der Nutzung von Strea­ming-Apps wie Netflix und YouTube auftreten.

Es wird sogar berichtet, dass Samsung beschlossen hat, den Rollout von Android 12 für Galaxy Z Fold 3 5G und Samsung Galaxy Z Flip 3 5G vorüber­gehend einzu­stellen, bis kriti­sche Fehler behoben worden sind. Anschlie­ßend könnte der Rollout in Südkorea und in weiteren Ländern - vermut­lich dann auch für Nutzer der Foldable-Modelle in Deutsch­land - fort­gesetzt werden.

Wenn Sie sich für Details zum Samsung Galaxy Z Flip 3 5G inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

Wir verlosen vier Google Pixel 6 Pro sowie als Haup­t­preis ein iPhone 13 Pro mit Zwei-Jahres-Ver­trag von o2 und einiges mehr. Machen Sie bei unserem Weih­nachts-Gewinnspiel mit und gewinnen Sie!