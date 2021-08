Hands-on: Samsung Galaxy Z Fold 3 5G im Detail

Wir konnten das neue Samsung Galaxy Z Fold 3 5G in einem Vorab-Event schonmal unter die Lupe nehmen. Unsere Eindrücke lesen Sie im Hands-on.

Nach dem Samsung Galaxy Z Fold 2 5G soll nun das Galaxy Z Fold 3 5G der Falt-König des Konzerns werden. Maße und Stil sind zum Vorgänger gleich, unter der Haube hat sich aber einiges getan.

Wir konnten uns das Samsung Galaxy Z Fold 3 5G bereits in einem Hands-on anschauen. Unsere ersten Eindrücke erfahren Sie beim Klick auf das jewei­lige Bild.

Tablet-Format

Mit dem Galaxy Z Fold 3 5G möchte Samsung wieder Tablet und Smart­phone vereinen. In der Praxis sieht das dann so aus: Ein größeres Display im 22,5:18-Format bietet mit 7,6 Zoll ein Design, das weit über herkömm­liche Smart­phones hinaus geht. Klappt man es zusammen - anders ausge­drückt: biegt man es in der Mitte durch - wird ein Außen­dis­play mit 6,2 Zoll akti­viert, das sich auch für sämt­liche Smart­phone-Anwen­dungen nutzen lässt.

Beim Galaxy Z Fold 3 5G neu ist, dass auch das äußere Display nun höhere Bild­wie­der­hol­raten von bis zu 120 Hz unter­stützt. Außen wie innen handelt es sich um AMOLED-Panels, das Haupt­dis­play verfügt über eine maxi­male Auflö­sung von QXGA+, das äußere unter­stützt HD+.