Samsung: Neuigkeiten zu Z Fold 2 und Galaxy Note 20

Samsung deutet ein neues Foldable an

Samsung In etwas mehr als zwei Wochen präsen­tiert Samsung neue Smart­phones, zuvor gibt es weitere Impres­sionen von Galaxy Z Fold 2 und Galaxy Note 20. Der Hersteller publi­zierte kürz­lich auf Twitter eine Teaser-Anima­tion zu einem nahenden Fold­able. Der Clip zeigt ein bron­ze­far­benes, abstraktes Konstrukt. Die Mehr­heit vermutet dahinter das Galaxy Z Fold 2. Besagtes Falt-Telefon wurde zudem auf einem mögli­chen Pres­se­bild gesichtet. Samsungs nächste Fold­able-Modelle sollen übri­gens güns­tiger als befürchtet werden. Außerdem gibt es ein 360-Grad-Video des Galaxy Note 20 zu bestaunen.

„Ein neuer Look entfaltet sich“

Samsung Samsung UK rührt auf Twitter die Werbe­trommel für das Unpa­cked Event am 5. August. Im neuesten Tweet geht es augen­schein­lich um ein bron­ze­far­benes Fold­able. Am nahe­lie­gendsten ist ein Verweis auf das Galaxy Z Fold 2, der direkte Nach­folger des Galaxy Fold.

Sieht so das Galaxy Z Fold 2 aus?

Ice universe

Für Fans flacher Display: Galaxy Note 20

Bran­chen­in­sider Ice universe ist der glei­chen Meinung und trieb ein neues Foto des Produkts auf. Es scheint sich um Pres­se­ma­te­rial des Galaxy Z Fold 2 in leider nicht allzu guter Qualität zu handeln. Auf dem Bild­schirm erkennt man ein Muster ähnlich jenem des Teaser-Clips, außerdem erstrahlt das Gehäuse in Bronze.Aller­dings vermuten manche Kommen­ta­toren auch ein völlig unbe­kanntes Falt-Handy, denn das Gebilde der Anima­tion ähnelt einem zuvor gesich­teten Samsung-Patent. In diesem Fall würde sich das Gerät zweimal auffalten lassen und ein Teil des großen flexi­blen Bild­schirms als Außen­dis­play herhalten. Das südko­rea­ni­sche Nach­rich­ten­ma­gazin ETNews (via PhoneArena ) meldet ergän­zend poten­zi­elle Preise von Galaxy Z Fold 2 und Galaxy Z Flip 5G . So soll das Fold 2 angeb­lich 1990 US-Dollar und das Flip 5G vermeint­lich 1380 US-Dollar kosten.

Potenzielles Design des Galaxy Note 20

Evan Blass Über das Galaxy Note 20 Ultra haben wir schon häufig berichtet, nun gibt es detail­lierte Eindrücke der Stan­dard­aus­gabe. Evan Blass veröf­fent­lichte auf Twitter ein 360-Grad-Video des kommenden Phablets. Trotz der fehlenden gewölbten Display­kanten muten die seit­li­chen Ränder erfreu­lich fili­gran an. Das Kinn ist aller­dings etwas breiter als die Stirn des Smart­phones. Die Rück­seite des Galaxy Note 20 offen­bart ein wuch­tiges Kamera-Element mit drei Objek­tiven und einem LED-Blitz.