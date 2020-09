teltarif.de-Talk zum Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2

Foto: teltarif.de Samsung hat vor wenigen Wochen sein drittes Smart­phone mit falt­barem Display vorge­stellt. Das Galaxy Z Fold 2 5G ist mit einem Verkaufs­preis von fast 2000 Euro kein Schnäpp­chen. Doch was bekommen Inter­essenten für ihr Geld? Wir wollten von teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds wissen, welche Eindrücke er vom Gerät bereits sammeln konnte.

Darüber spre­chen wir heute

Samsung Galaxy Z Fold 2

Foto: teltarif.de Die Idee ist gut: ein Smart­phone, das sich aufklappen lässt und dann gleich­zeitig auch als Tablet fungieren kann. Doch wird das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G diesem Anspruch gerecht? Reicht die Größe des "inneren" Displays als Tablet-Ersatz? Darüber spre­chen wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de.

Beim ersten Fold-Smart­phone, das Samsung schon im vergan­genen Jahr veröf­fent­licht hat, gab es massive Quali­täts­pro­bleme. Welchen Eindruck hinter­lässt das Fold 2 als Nach­folger? Hält das Schar­nier, das die beiden Geräte-Hälften mitein­ander verbindet? Und wie macht sich das Gerät als "Handy"? Ist es für die Nutzung als Mobil­telefon nicht zu unhand­lich und zu schwer? Auch das ist Thema unseres neuen Podcasts.

Wie lassen sich mehrere Apps im Tablet-Modus parallel nutzen? Kann man das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G viel­leicht auch als eine Art Mini-Note­book verwenden? Lässt sich Netflix schauen und parallel eine E-Mail beant­worten. Diese Fragen wollen wir eben­falls in der heutigen Episode von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" klären.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Podcast direkt anhören und abon­nieren

