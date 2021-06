Amazon Prime Day: Samsung-Flaggschiffe im Preischeck

Das zwei­tägige Shop­ping-Event von Amazon ist in vollem Gange. Nach dem Check von Apple-Ange­boten widmen wir uns der südko­rea­nischen Android-Konkur­renz.

Amazon bietet zum Shop­ping-Event Prime Day einige iPhone- und iPad-Modelle güns­tiger an. Unser Check hat ergeben, dass diese Ange­bote nicht nur verlo­ckend sind, sondern auch zum Zeit­punkt des Preis­ver­gleichs zu den güns­tigsten gehörten.

Unter den Smart­phone-Ange­boten finden sich auch Hoch­karäter aus dem Android-Lager von Samsung. Die Ange­bote erscheinen attraktiv. Auch hier suchen wir uns Modelle aus und prüfen, ob es sich tatsäch­lich um die derzeit güns­tigsten Ange­bote handelt. Hierbei sehen wir eben­falls von der Berück­sich­tigung von Market­place-Ange­boten ab.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G für unter 1000 Euro

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ist derzeit am Amazon Prime Day günstiger zu bekommen

Bild: teltarif.de Das Samsung-Foldable Galaxy Z Fold 2 5G kostete zum Markt­start 1949 Euro, der Preis­ver­fall seit dem Release ist schlichtweg enorm. Zum Amazon Prime Day ist der Preis für das Foldable auf unter 1000 Euro gerutscht. Wer sich für das falt­bare Smart­phone im Tablet-Format in Schwarz entscheidet, zahlt derzeit bei Amazon 949 Euro. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass das Angebot zum Stand jetzt konkur­renzlos ist. Bei anderen Händ­lern kostet es mindes­tens rund 1300 Euro.

Details zum Samsung Galaxy Z Fold 2 5G lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S21+

Das Samsung Galaxy S21+ steht für das mitt­lere Modell der Galaxy-S21-Serie. Mit 128 GB internem Spei­cher ist die schwarze Ausfüh­rung bei Amazon zum Preis von 702,05 Euro zu bekommen. Andere Händler-Ange­bote können derzeit der Amazon-Offerte nicht das Wasser reichen.

Details zum Samsung Galaxy S21(+) lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Die Fan Edition des Samsung Galaxy S20 verfügt in der 5G-Version über einen Snap­dragon-865-Prozessor von Qual­comm. Für die Ausfüh­rung, zum Beispiel in der Farbe "Navy", verlangt Amazon am Prime Day 499 Euro. Auch dieses Angebot gehört zu den derzeit güns­tigsten. Bei anderen Händ­lern kostet das Modell mindes­tens rund 568 Euro.

Details zum Samsung Galaxy S20 FE 5G lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Der von uns gemachte Preis­ver­gleich bezieht sich nur auf den Stand zum jetzigen Zeit­punkt. Der Prime Day läuft noch bis Dienstag, 23.59 Euro. Es kann also sein, dass sich Preise von anderen Händ­lern bis dahin nochmal verän­dern. Ein noch­maliger Preis­ver­gleich ist empfeh­lens­wert.

Ein vergleichs­weise güns­tiges 5G-Handy ist das realme 8 5G. Welche Figur es in der Praxis gemacht hat, lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.