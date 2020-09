Galaxy Z Fold 2: "Knickerich" im Unboxing & Hands-on

Nach dem Foldable im Klapp­handy-Design (Galaxy Z Flip) folgt mit dem Galaxy Z Fold 2 5G nun Samsungs Neuauf­lage des ersten Fold­ables im Tablet-Format aus dem vergan­genen Jahr.

Aktuell läuft das falt­bare Smart­phone noch als Vorbe­steller-Aktion im Samsung Online-Shop. Wer das 5G-fähige Smart­phone mit 256 GB Spei­cher entweder in "Mystic Bronze" oder "Mystic Black" schon vorher bestellt hat, dürfte mit etwas Glück bereits in den Genuss der Belie­ferung gekommen sein.

Wir haben das 1949 Euro teure Smart­phone in Mystic Bronze schon in der Berliner Redak­tion begrüßen können und es ausge­packt sowie erste Eindrücke in einem Hands-on gesam­melt.

Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.