Samsung Galaxy Z Flip5 im Unboxing

Samsung stellte in der vergan­genen Woche seine fünfte Foldable-Gene­ration vor. Auf einem Vorab-Event in Berlin konnten wir uns Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 bereits anschauen. Jetzt ist ein Test­gerät des Clams­hell-Smart­phones in unserer Berliner Redak­tion ange­kommen. Wir haben das Galaxy Z Flip5 aus seiner Schachtel geholt. In der nach­fol­genden Bilder­strecke sehen Sie, was zu erwarten ist.

Schlanke Schachtel

Das Galaxy Z Flip5 bettet sich in einer schlanken Schachtel. So viel vorweg: Viel mehr als das Foldable selbst ist in der Box auch nicht enthalten. Denn Hersteller wie Samsung verzichten seit einiger Zeit darauf, ein Netz­teil zwecks Aufla­dung des Smart­phone-Akkus in den Liefer­umfang zu inte­grieren.

Wer eben­falls ein Galaxy Z Flip5 sein Eigen nennen und es auspa­cken möchte, kann sich für verschie­dene Versionen entscheiden. Der Kauf­preis für das Galaxy Z Flip5 mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität beträgt 1199 Euro. Wer mehr Spei­cher benö­tigt, zahlt für die Vari­ante mit 512 GB einen Preis in Höhe von 1319 Euro. Beide Modelle verfügen über 8 GB Arbeits­spei­cher. Noch bis zum 10. August läuft eine Vorbe­steller-Aktion, bei der es die 512-GB-Version zum Preis des 256-GB-Modells gibt.