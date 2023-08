Samsung Galaxy Z Flip5: Das neue Klapphandy im Test

Nun ist es offi­ziell: Das Samsung Galaxy Z Flip5 ist da. Dabei handelt es sich um Samsungs fünfte Foldable-Gene­ration im Clams­hell-Format, also im Design klas­sischer Klapp­handys. Das Galaxy Z Flip5 hat ein großes (Phablet-)Display, das in der Mitte zusam­men­gefaltet wird. Das macht Modelle wie das Galaxy Z Flip5 in seiner Kompakt­heit gegen­über herkömm­lichen Smart­phone-Designs konkur­renzlos. Nach dem Unboxing und dem Hands-on ist jetzt der ausführ­liche Test­bericht an der Reihe. Nach­fol­gend lesen Sie, was das Galaxy Z Flip5 kann.

Design und Haupt-Display

Das Display ist 6,7 Zoll groß

Bild: teltarif.de

Samsung Galaxy Z Flip5 Datenblatt

[ Test ]

] Unboxing

Hands-On

Teaser-Video

Zunächst: Das Format des Galaxy Z Flip5 ist dem des Galaxy Z Flip4 eben­bürtig - heißt: Es gibt wieder ein Haupt­dis­play mit einer Größe von 6,7 Zoll. Damit zählt das Galaxy Z Flip5 im aufge­klappten Zustand zu den großen Smart­phones im Markt. Eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz ist mitt­ler­weile Stan­dard - je nach Anwen­dung sehen die Bewe­gungen auf dem Display flüs­siger aus. Daran haben wir uns aber mitt­ler­weile gewöhnt, 60 Hz erscheinen im Jahre 2023 beinahe ordinär. Die Bild­wie­der­hol­rate des Galaxy-Z-Flip5-Displays ist adaptiv. Das Display kann so je nach Anwen­dung selbst regu­lieren und mit gerin­geren Raten aktua­lisieren, wenn 90 oder 120 Hz nicht benö­tigt oder unter­stützt werden. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Über­rascht hat uns in unserem Test­ver­fahren der gute Hellig­keits­wert des Panels. Hier konnte sich Samsung mit dem Galaxy Z Flip5 im Gegen­satz zum Vorgänger stark verbes­sern. Schaffte es das Galaxy Z Flip4 in unserem Test im vergan­genen Jahr noch auf 463 cd/m², erreichte das Galaxy Z Flip5 einen Wert von 759 cd/m². Damit schafft es das Display zwar noch nicht ganz an von uns ermit­telte Werte anderer Modelle heran. Die Lesbar­keit bei direkter Sonnen­ein­strah­lung ist damit aber deut­lich besser, und gene­rell ist die Verbes­serung der Hellig­keit gegen­über dem alten Modell beein­dru­ckend. Samsung Galaxy Z Flip4 und Flip5 (r.)

Bild: teltarif.de Da sich das Galaxy Z Flip5 knicken lässt, muss es in der Mitte auch eine entspre­chende "Bruch"-Stelle geben. Schön ist, dass diese beim Display des Galaxy Z Flip5 weniger stark ausge­prägt ist als noch beim Galaxy Z Flip4.

Opti­miert hat der südko­rea­nische Hersteller auch das Aufein­ander­liegen der Displayhälften. Ist beim Galaxy Z Flip4 im Bereich des Schar­niers noch ein Spalt zu sehen, liegen die beiden Hälften beim Galaxy Z Flip5 jetzt plan auf. Das erscheint hoch­wer­tiger und durch­dachter (s. Bild oben). Die Displayfalte beim Flip5 ist weniger ausgeprägt als beim Flip4

Bild: teltarif.de

Außen­dis­play

Samsung hat auch am Außen­dis­play geschraubt. Statt der 1,9 Zoll beim Galaxy Z Flip4 misst das im zusam­men­geklappten Zustand nutz­bare Panel des Galaxy Z Flip5 nun 3,4 Zoll und nimmt dabei nahezu eine Hälfte der Gehäu­serück­seite ein. Die neue Größe des Außen­dis­plays sorgte letzt­lich wohl auch dafür, dass die Dual­kamera anders ange­ordnet werden musste. Und beim Galaxy Z Flip5 ist das Display "abge­schnitten" und verläuft an den Kameras vorbei. Das sieht gewöh­nungs­bedürftig aus, sollte aber nach einer kurzen Einge­wöhungs­zeit nicht weiter stören. Das Außendisplay mit Always-on-Funktion

Bild: teltarif.de Dank der 3,4 Zoll ist die Bedie­nung von Elementen auf dem Zweit­dis­play verein­facht worden. Inhalte wie Uhrzeit, einge­gan­gene Benach­rich­tigungen, Wetter, Uhrzeit und Co. lassen sich schlicht besser ablesen als auf dem klei­neren Display des Samsung Galaxy Z Flip4. Prak­tisch ist das neue Format auch, wenn das Display zur Vorschau für Portrait-Aufnahmen genutzt wird. Auf diese Weise kann die Haupt­kamera des Galaxy Z Flip5 auch für die Aufnahme von Selfies verwendet werden.

Das Außen­dis­play verfügt weiterhin über eine Always-on-Funk­tion, über die beispiels­weise dauer­haft die Uhrzeit ange­zeigt werden kann. Der Nutzer muss also nicht für jeden Blick aufs Handy das Haupt­dis­play des Galaxy Z Flip5 ausein­ander­falten. Unten: Flip4, oben: Flip5

Bild: teltarif.de Aufgrund der neuen Größe des Außen­dis­plays des Galaxy Z Flip5 hat sich der sicht­bare Bereich der Gehäu­sefarbe verklei­nert. Diese ist beim neuen Modell nur noch auf einer Hälfte zu sehen. Wie das aussieht, sehen Sie auf dem oben einge­bun­denen Bild im Vergleich von Flip5 und Flip4.

Akku

Benachrichtigungen auf dem Außendisplay

Bild: teltarif.de Der Akku des Galaxy Z Flip5 hat wie schon beim Galaxy Z Flip4 eine Kapa­zität von 3700 mAh. Aufge­laden werden kann der Strom­spei­cher kabel­gebunden mit 25W, induk­tive Lade­vor­gänge sind mit 10W möglich. Ein Netz­teil liegt dem Liefer­umfang nicht bei, nur ein USB-C-auf-USB-C-Kabel. In unserem Test­ver­fahren hielt der Strom­spei­cher des Galaxy Z Flip5 8 Stunden 4 Minuten und 30 Sekunden durch. Das geht durchaus in Ordnung und ist ähnlich zur Akku­leis­tung, die wir im vergan­genen Jahr beim Galaxy Z Flip4 ermit­telt hatten.

Es gibt verschie­dene Möglich­keiten, Energie zu sparen, beispiels­weise der Verzicht auf das Always-on-Feature des Außen­dis­plays und das Ausschalten der höheren Bild­wie­der­hol­raten. Das sind aber letzt­lich nicht für jeden Nutzer glei­cher­maßen akzep­table Kompro­misse, schließ­lich möchte man moderne Smart­phone-Features auch nutzen.

Wie sich die Akku­lauf­zeit auf Dauer mit einge­schal­tetem Always-on-Display, der Nutzung des Zweit­dis­plays und der 120-Hz-Bild­ein­stel­lung im Alltag schlägt, bleibt abzu­warten.

Perfor­mance

OneUI: Gewohnt übersichtliche Benutzeroberfläche

Bild: teltarif.de Im Galaxy Z Flip4 ist der Snap­dragon 8+ Gen 1 des Chip-Herstel­lers Qual­comm verbaut, im Galaxy Z Flip5 arbeitet wie in der Galaxy-S23-Serie der "Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy", den es gemäß der Exklu­sivität für Samsung-Modelle mit höherer Taktung bei der Konkur­renz nicht gibt. Wer sich für Bench­marks inter­essiert: In von uns durch­geführten Tests erreichte das Galaxy Z Flip5 ausge­zeich­nete Werte, wie im Geek­bench-Test (1972: Single, 5098: Multi) und im Antutu-Gesamt­wert (1.322690). Damit sind die Werte deut­lich besser als die, die das Galaxy Z Flip4 im vergan­genen Jahr erreichte: (1263: Single, 3866: Multi) in Geek­bench und 936.189 im Antutu Gesamt­wert.

Tele­fonie, 5G, Laut­spre­cher und Soft­ware

Gegen die Tele­fonie­qua­litäten des Galaxy Z Flip5 lässt sich nichts Nega­tives sagen. Diese sind auf einem sehr guten Niveau. Stan­dards wie Wi-Fi-Calling und VoLTE werden unter­stützt, ebenso 5G-Mobil­funk. In einem kurzen Test mit der Speed-Test-App von Ookla im 5G-DSS-Netz der Deut­schen Telekom im Berliner Büro (indoor) wurden Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von 358 MBit/s im Down­load und 45,9 MBit/s im Upload erreicht.

Für ein so kompaktes Foldable, wie es das Galaxy Z Flip5 ist, ist die Musik­wie­der­gabe über die inte­grierten Laut­spre­cher absolut ausrei­chend. Die Höhen waren wie schon beim Galaxy Z Flip4 wenig ausge­prägt, und insge­samt ist eine akzep­table Bass­leis­tung zu nennen. Der Kartenslot des Flip5

Bild: teltarif.de Ab Werk läuft das Galaxy Z Flip5 mit OneUI in der Version "5.1.1" auf Basis von Googles Android 13. Samsung verspricht für viele Modelle mitt­ler­weile bis zu vier Android-Updates und bis zu fünf Jahre regel­mäßige Sicher­heits­updates. Damit dürften Galaxy Z Flip5-Neube­sitzer einige Jahre ein Smart­phone mit aktu­eller Soft­ware nutzen können.

Auf der nächsten Seite lesen Sie den Kame­ratest und das Fazit. 1 2