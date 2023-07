Erster Eindruck: Samsung Galaxy Z Flip5 ist offiziell

Samsung hat seine neuen Smart­phones mit falt­barem Display offi­ziell vorge­stellt. Dazu gehört das Samsung Galaxy Z Flip5 als Klapp­handy, das sich im zusam­men­geklappten Zustand vor allem als hand­liche Alter­native zu "herkömm­lichen" Mobil­tele­fonen präsen­tiert. Wir hatten bereits die Möglich­keit, uns den Boliden anzu­sehen. Samsung Galaxy Z Flip5 ausprobiert

Foto: teltarif.de Schon auf den ersten Blick fällt auf: Das Außen­dis­play ist deut­lich größer als beim Vorgänger. Anstelle des 1,9-Zoll-Mäuse­kinos hat Samsung jetzt einen 3,4 Zoll großen Bild­schirm verbaut. Damit ist das Display fast so groß wie beim ersten iPhone von Apple, das 2007 mit einem 3,5 Zoll großen Touch­screen auf den Markt kam.

Widgets und Dritt­anbieter-Apps auf dem Außen­dis­play

Der Bild­schirm, der genutzt werden kann, ohne das Samsung Galaxy Z Flip5 aufzu­klappen, wurde auch von der Funk­tio­nalität her deut­lich aufge­wertet. Der Hersteller selbst bietet neue Widgets an, die auf dem Außen­dis­play genutzt werden können. Aber auch Dienste von Dritt­anbie­tern halten hier Einzug. Ziel des Herstel­lers ist es, dass die Nutzer alle wich­tigen Infor­mationen auf einen Blick bekommen. Der Knick zwischen den beiden Bildschirmhälften ist kaum sichtbar

Foto: teltarif.de Als Beispiele für Apps auf dem 3,4-Zoll-Screen seien Google Maps und der WhatsApp Messenger genannt. Eine speziell für das kleine Display ange­passte Tastatur ermög­licht es, nicht nur Messenger-Nach­richten zu empfangen, sondern auch zu versenden, ohne das Samsung Galaxy Z Flip5 aufzu­klappen.

Schlanker als der Vorgänger

Was eben­falls sofort sichtbar ist: Das neue Klapp-Handy von Samsung ist schlanker als sein Vorgänger. Im zusam­men­geklappten Zustand ist es nur noch 15,1 Milli­meter hoch und es gibt kein Spaltmaß mehr. Zudem ist das Display robuster geworden und der Rand um den 6,7 Zoll großen Haupt­bild­schirm auf der Innen­seite ist schmaler als beim Vorgänger. Der Touch­screen bietet eine Auflö­sung von 2640 mal 1080 Pixel bei 425 ppi und einem Seiten­ver­hältnis von 22:9. Das neue Flip-Modell zusammengeklappt

Foto: teltarif.de Das Haupt-Display hat eine adap­tive Bild­wie­der­hol­rate von bis zu 120 Hz. Die Falte zwischen den beiden Bild­schirm-Teilen fällt deut­lich weniger auf als beim Vorgänger. Zudem bietet der Touch­screen Full-HD-Plus-Auflö­sung. Bauart-bedingt ist das Display sehr lang­gezogen, sodass man beim Betrachten von Fotos und Videos schwarze Streifen am Bild­schirm­rand sieht.

Snap­dragon 8 Gen 2 für Galaxy sorgt für Power

Das Samsung Galaxy Z Flip5 ist gut verar­beitet und wirkt sehr wertig. Herz­stück des Smart­phones ist der Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 2 für Galaxy, den auch die aktu­elle Galaxy-S-Serie des korea­nischen Herstel­lers an Bord hat. Das dürfte zurzeit das Nonplus­ultra unter den Smart­phone-Prozes­soren sein. Nur mit Handys, die auf diesem Chip­satz basieren, ist es beispiels­weise möglich, VoNR - also die Tele­fonie im 5G-Netz - zu nutzen, die Voda­fone als erster deut­scher Mobil­funk­betreiber ermög­licht. Seite mit SIM-Karten-Slot

Foto: teltarif.de Der Hersteller hat eine Dual-Haupt­kamera verbaut - mit je einer 12-Mega­pixel-Weit­winkel- und Ultra-Weit­winkel-Linse. Dazu verfügt das neue Flip-Handy über eine 10-Mega­pixel-Selfie­kamera. Der Akku hat eine Kapa­zität von 3700 mAh. Laut Hersteller hält er gut 22 Stunden durch, bevor das Handy wieder mit dem Lade­kabel verbunden werden muss.

Das Android-Betriebs­system mit OneUI-Ober­fläche lief im Test schnell und stabil. Apps konnten im ersten kurzen Test ohne Verzö­gerung geöffnet werden und bei der Navi­gation durch die Menüs kam es zu keinen Ruck­lern. Der erste Eindruck vom Samsung Galaxy Z Flip5 ist positiv. Wer ein ultra­trans­por­tables und dennoch sehr leis­tungs­fähiges Mobil­telefon sucht, kann das Klapp-Handy durchaus in Betracht ziehen.

Verkaufs­preise ab 1199 Euro

Auf dem Außendisplay sind jetzt auch Widgets und Anwendungen nutzbar

Foto: teltarif.de Samsung Galaxy Z Flip5 ist im geschlos­senen Zustand 71,9 mal 85,1 mal 15,1 Milli­meter groß. Im geöff­neten Zustand sind es 71,9 mal 165,1 mal 6,9 Milli­meter. Das Gerät wiegt 187 Gramm und kommt in den Farben Graphite, Cream, Lavender und Mint auf den Markt.

Im eigenen Online-Shop will der Hersteller zusätz­liche Farb-Vari­anten anbieten. Der Verkaufs­preis des Modells mit 256 GB Spei­cher­platz beträgt 1199 Euro. Für die Version mit 512 GB Spei­cher müssen Inter­essenten 1319 Euro inves­tieren. In beiden Fällen verfügt das Smart­phone über 8 GB Arbeits­spei­cher. Vorbe­stel­lungen sind ab heute möglich. Auslie­fern will Samsung die Geräte ab 11. August. Beim Samsung Galaxy Z Flip4 (vorne) ist der Spalt zwischen den Displayhälften deutlich sichtbar - beim neuen Modell (hinten) gibt es diesen nicht mehr

Foto: teltarif.de Wie von Samsung gewohnt, gibt es auch wieder eine Aktion für Vorbe­steller. Diese bekommen die 512-GB-Version zum Preis des 256-GB-Modells. Darüber hinaus erhalten Inter­essenten eine Tausch­prämie von bis zu 150 Euro für ihr bislang genutztes Smart­phone. Wer sich bis zum 29. Juli, 12.59 Uhr, für die Vorbe­stel­lung entscheidet, bekommt auch den Versi­che­rungs­schutz Samsung Care+ ohne Aufpreis mit dazu.

In einer weiteren Meldung erfahren Sie, wie das Samsung Z Flip4 im Test abge­schnitten hat. Das Vorjah­res­modell ist im Handel mitt­ler­weile zu Preisen unter 650 Euro zu bekommen.

Alle News zum Samsung Unpacked Event: