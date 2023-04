Samsung: Neue Details zu Galaxy Z Flip5 und Fold5

Allmäh­lich mehren sich die Leaks zu Samsungs kommenden High-End-Smart­phones und Weara­bles, die voraus­sicht­lich im August vorge­stellt werden. Ganz frisch sind Details zu den Displays der Galaxy Watch6 und zu den Farben der Fold­ables Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Fold5 durch­gesi­ckert.

Display­daten der Galaxy Watch6 in 40 mm und 44 mm

Datenblätter Samsung Watch5

Dass die Displays der nächsten Galaxy-Watch-Gene­ration größer werden, ahnten wir bereits, nun twit­terte der zuver­läs­sige Tipp­geber Ice universe (@UniverseIce) konkre­tere Daten der Watch6 in der 40-mm- und 44-mm-Version. Demnach soll die klei­nere Vari­ante über ein 1,31 Zoll großes Ziffer­blatt mit einer Auflö­sung von 432 x 432 Pixeln verfügen. Zum Vergleich: Die 40-mm-Watch5 stat­tete Samsung mit einem 1,2 Zoll großen Screen mit einer Auflö­sung von 396 x 396 Pixeln aus. Die Ables­bar­keit dürfte in diesem Fall also deut­lich komfor­tabler werden. Generation aus dem Jahr 2022: Galaxy Z Flip4 und Z Fold4

Bild: Samsung Ähnlich bemer­kens­wert, wenn auch etwas geringer, wird wohl der Unter­schied zwischen der dies­jäh­rigen 44-mm-Version und jener aus dem letzten Jahr ausfallen. Während wir beim Vorgän­ger­modell noch auf ein 1,4 Zoll großes Display mit einer Auflö­sung von 450 x 450 Pixeln schauen, bekommt die Watch6 in der 44-mm-Größe wahr­schein­lich einen 1,47-Zoll-Screen mit einer Auflö­sung von 480 x 480 Pixeln.

Die Angaben lassen darauf schließen, dass die Display­ränder aufgrund der wach­senden Display­größe schrumpfen werden, was wiederum zugunsten der Optik ginge und der Watch6 einen edleren Look verleihen könnte.

Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Fold5

Bei den neuen Fold­ables aus Samsungs Flagg­schiff-Riege scheint es dieses Mal wieder bunt herzu­gehen. So behauptet Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consul­tants (DSCC), auf Twitter, dass das Galaxy Z Flip5 in den Farben Beige, Gray, Light Green und Light Pink auf den Markt kommen soll, während sich das Galaxy Z Fold5 voraus­sicht­lich in Beige, Schwarz und Light Blue präsen­tieren wird.

Render­bilder zeigten bereits das lücken­lose Design des klapp­baren Smart­phones im Buch­format. Somit bietet Samsung seine neuen Falter jeweils wieder in vier bezie­hungs­weise drei verschie­denen Farb­tönen an.

