Samsung: Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 ab sofort verfügbar

Samsung stellte seine fünfte Foldable-Gene­ration Ende Juli vor, sogleich star­tete die Vorbe­stel­ler­phase für Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5. Ab heute sind die Smart­phones mit den falt­baren Displays offi­ziell verfügbar, wenn­gleich einige Vorbe­steller ihre Geräte schon erhalten haben dürften. Wir fassen zusammen, was Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 kosten und aus welchen Farben Käufer wählen können.

Galaxy Z Flip 5: Das schlanke Klapp­handy

Samsung Galaxy Z Flip5 (l.) und Galaxy Z Fold5

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist in zwei Spei­cher­vari­anten verfügbar. Das Modell mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität kostet 1199 Euro. Wer mehr benö­tigt, kann sich für das Modell mit 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität und eben­falls 8 GB Arbeits­spei­cher zum Preis von 1319 Euro entscheiden. Samsung bot in der Vorbe­stel­ler­phase akti­ons­weise die 512-GB-Vari­ante zum Preis der 256-GB-Vari­ante an. Es ist denkbar, dass dieses Preis­niveau auf dem Markt in den kommenden Monaten wieder erreicht wird. Auch ist es sehr wahr­schein­lich, dass die Preise für die 256-GB-Vari­ante fallen werden. Wir empfehlen daher, die Augen nach Aktionen von Händ­lern offen zu halten und den Preis­ver­gleich durch­zuführen.

Die verfüg­baren Farben für das Galaxy Z Flip 5 nennen sich "Mint", "Graphite", "Lavender" und "Cream". Exklusiv im Samsung Online­shop ange­boten werden darüber hinaus die Farben "Gray", "Blue", "Green" und "Yellow".

Galaxy Z Fold 5: Das Foldable im Buch­format

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 ist der große Bruder des Flip 5 und ist ein Foldable im "Buch­format". Es wird zu Preisen von ab 1899 Euro ange­boten. Dafür gibt es das Modell mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Die Vari­ante mit 12 GB und 512 GB kostet 2019 Euro, und das Galaxy Z Fold 5 mit 12 GB und 1 TB schlägt mit einem Anschaf­fungs­preis in Höhe von 2259 Euro zu Buche.

In der Vorbe­stel­ler­phase gab es auch das Fold 5 zu güns­tigeren Preisen. So wurde die 512-GB-Vari­ante zum Preis der 256-GB-Vari­ante ange­boten, und das Modell mit 1 TB gab es zur UVP des Fold 5 mit 512 GB. Es ist wahr­schein­lich, dass die Markt­preise für das Fold 5 in den kommenden Monaten geringer ausfallen als zum jetzigen Stand die Unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers.

Die Wahl­farben des Galaxy Z Fold 5 sind "Icy Blue", "Phantom Black" und "Cream". Im Samsung Online-Shop exklusiv werden darüber hinaus die Farben "Gray" und "Blue" ange­boten.

Weitere Infor­mationen zu den neuen Foldables

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 haben wir bereits in einem Unboxing aus der Schachtel geholt, erste Eindrücke in einem Hands-on gesam­melt sowie einem ausführ­lichen Test unter­zogen. Details zum Samsung Galaxy Z Fold 5 lesen Sie in einem Hands-on. Nach­fol­gend hören Sie auch unseren Podcast zu den neuen falt­baren Smart­phones des südko­rea­nischen Herstel­lers.

Samsung: Galaxy Z Flip 5 und Fold 5 ab sofort verfügbar Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.