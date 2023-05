Galaxy Z Flip5: Leak verrät neue Ausstattungs-Details

Bereits vor einigen Tagen hatte sich Ice universe (@UniverseIce) auf Twitter zum Galaxy Z Flip5 geäu­ßert, nun rückt der bekannte Leaker mit einem Bild vom Außen­dis­play inklu­sive Widgets und weiteren Daten nach.

Deut­lich größeres Front­dis­play

Wie schon bekannt, soll der Front­screen des Flip5 ein Ordner-förmiges Design mit einem Ausschnitt für die Kamera bekommen. Den jüngsten Infor­mationen nach wird das Cover-Display 3,4 Zoll groß sein und über eine Auflö­sung von 720 x 748 Bild­punkten verfügen, was einer Pixel­dichte von 305 ppi entspricht. Renderbild: So soll das Frontdisplay des Galaxy Z Flip5 aussehen

Bild: Ice universe / Twitter Somit wächst der Bild­schirm gegen­über jenem des Galaxy Z Flip4, der ledig­lich 1,9 Zoll misst, enorm an. Mehr Fläche dürfte in der Praxis zu einem größeren Funk­tions­umfang führen, zumin­dest könnte die Hand­habung von Widgets oder das Checken von Nach­richten deut­lich komfor­tabler werden.

OneUI 5.1.1: Widgets und Schnell­zugriffe auf Anwen­dungen

Das Bild im Tweet von Ice universe macht die Unter­schiede zwischen dem kleinen recht­eckigen Screen des Vorgän­gers und dem Display des Newco­mers deut­lich. Der Entwurf bietet eine Vorschau auf die vermeint­lichen Display-spezi­fischen Ände­rungen in OneUI 5.1.1. Neben einigen Widgets sind auf dem Panel klei­nere Symbole auszu­machen, bei denen es sich offenbar um Short­cuts zu Anwen­dungen handelt.

Während der Screen zur komfor­tablen Bedie­nung eines Brow­sers oder Spiels wohl doch zu klein sein dürfte, schließ­lich gibt es dafür ja auch das große Haupt­dis­play, handelt es sich den Icons nach um Schnell­zugriffe auf die Telefon- und Nach­richten-Funk­tion, den Cloud­spei­cher oder das Einstel­lungs­menü.

Voraus­sicht­liche Ausstat­tung des Galaxy Z Flip5

Die Ausbuch­tung im Bild­schirm soll einem Rende­ring nach, das SamMobile veröf­fent­licht hat, bei ausge­schal­tetem Display nicht sichtbar sein.

Frühere Gerüchte sagen dem Galaxy Z Flip5 einen falt­baren 6,7-Zoll-OLED-Haupt­bild­schirm mit einem Wasser­tropfen-förmigen Schar­nier voraus. Hier­durch soll die Bild­schirm­falte weniger sichtbar werden und keine Lücke zwischen den beiden Hälften des Smart­phones verbleiben.

Den Antrieb soll ein Snap­dragon 8 Gen 2 über­nehmen, dem ein 8 GB großer Arbeits­spei­cher und ein 256 GB fassender Flash-Spei­cher zur Seite stehen. Ferner soll eine Kamera mit einem 12-MP-Primär­sensor und einem 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor verbaut sein, für Selfies gibt es außerdem eine 10-MP-Knipse. Auch ein Finger­abdruck­sensor ist mit an Bord.

In einem YouTube-Video präsen­tiert MediaPeanut das vermeint­liche Design des Galaxy Z Flip5 auf CAD-Rende­rings, die in Zusam­men­arbeit mit OnLeaks entstanden, von allen Seiten. Ein dazu­gehö­riger Artikel verrät, dass das Gerät im aufge­klappten Zustand etwa 165 x 71,8 x 6,7 mm groß sein soll.

Das Device wird voraus­sicht­lich Ende Juli zusammen mit dem Galaxy Z Fold5 im Rahmen eines Unpa­cked Events vorge­stellt.

Samsung schickt vier Galaxy-Smart­phones in die Update-Rente. Welche Geräte künftig ohne Aktua­lisie­rungen auskommen müssen, erfahren Sie in einem anderen Artikel.