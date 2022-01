Endlich: Android 12 fürs Samsung-Foldable Galaxy Z Flip 3

Mit Android 12 und den neuesten Fold­ables von Samsung soll es Probleme gegeben haben, hieß es Anfang Dezember. Und das ging soweit, dass Samsung den Rollout von Android 12 für Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 einge­stellt hätte. Die Berichte verwiesen vornehm­lich auf Beschwerden von Nutzern in Samsungs Heimat­land Südkorea. Nach der Instal­lation der neuen Soft­ware sollen betrof­fene Geräte auto­matisch in den Wieder­her­stel­lungs­modus gewech­selt haben. Auch wurde berichtet, dass die Kamera-App nicht richtig funk­tio­niert und Bilder auto­matisch aus der Galerie-App gelöscht werden. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Bild: teltarif.de Das sind vermut­lich letzt­lich unter anderem die Gründe dafür gewesen, warum es mit dem Rollout länger gedauert hat. Laut offi­ziellem Plan war die Verfüg­bar­keit von Android 12 für die aktu­elle Foldable-Gene­ration bereits auf Dezember datiert. Nun sind solche Pläne keine in Stein gemei­ßelte Fest­schrei­bungen, das tatsäch­liche Rollout-Datum kann vari­ieren, so wie jetzt.

Galaxy Z Flip 3: Manu­elle Update-Prüfung

Heute Morgen prüften wir ein in der Redak­tion genutztes Flip 3 auf Soft­ware-Updates. Das machten wir auf manu­ellem Wege im Einstel­lungs­menü unter "Soft­ware-Update" und "Herun­ter­laden und Instal­lieren". So gingen wir bereits seit Anfang Dezember vor, weil wir uns am Rollout-Plan von Samsung orien­tierten. Bislang gab es jedoch kein Update auf Android 12. Was grund­sätz­lich nicht weiter drama­tisch ist, gestört hat uns aber die Tatsache, dass der Sicher­heits­patch auf den 1. November datiert war. Aber auch das war logisch. Es war nicht davon auszu­gehen, dass Samsung vor dem Rollout für die Fold­ables noch ein sepa­rates Update mit dem Patch veröf­fent­licht. Nun wurde auch die Sicher­heits­richt­linie auf den 1. Dezember aktua­lisiert.

Das Update auf OneUI 4 respek­tive Android 12 wurde in unserem Fall mit einer Größe von 2665,61 MB ange­zeigt. Wir konnten zwar nur das Flip 3 auf ein verfüg­bares Update prüfen, zu erwarten ist aber, dass auch das Fold 3 mit der Soft­ware-Aktua­lisie­rung bedacht wird.

Dem Chan­gelog zufolge bringt das Update auf die neue Firm­ware zahl­reiche Verän­derungen mit sich. Idee ist: "Mehr Intui­tion, mehr Spaß, mehr Sicher­heit und benut­zer­freund­licher als je zuvor."

So ist es unter anderem möglich, die Benut­zer­ober­fläche mit verschie­denen Farben anzu­passen, die sich an dem Hinter­grund­bild orien­tieren und auf Schalt­flä­chen und Menüs über­tragen werden. Zudem sind Widgets auf dem Start­bild­schirm neu designt worden, und animierte Emoji-Paare ermög­lichen das Kombi­nieren zweier Emojis zu einer Anima­tion.

Erwei­terte Daten­schutz­ein­stel­lungen

Galaxy Z Flip 3 zusammengeklappt und auseinandergefaltet

Foto: teltarif.de Ein großes Thema ist Daten­schutz. Hier will Samsung laut Chan­gelog Opti­mie­rungen vorge­nommen haben. Dazu zählen unter anderem die Einsicht in Berech­tigungs­infor­mationen von Apps, sodass leicht über­blickt werden kann, welche Apps auf welche Berech­tigungen wie Standort, Kamera und Mikrofon zugreifen. Diese Berech­tigungen können auch einzeln abge­lehnt werden. In der oberen rechten Ecke wird ein grüner Punkt ange­zeigt, wenn eine App die Kamera oder das Mikrofon verwendet.

Weiterhin kann Apps nur der unge­fähre Standort mitge­teilt werden, wie der einer bestimmten Region. Der genaue Standort bleibt somit im Verbor­genen.

Sensible Daten wie Pass­wörter und Kredit­kar­ten­num­mern, die sich beispiels­weise in der Zwischen­ablage befinden, lassen sich durch einen Hinweis schützen, der erscheint, wenn eine App auf Inhalte in der Zwischen­ablage zugreifen will.

Probleme mit elek­tro­nischer SIM-Karte nach Update?

Auf dem Galaxy Z Flip 3 5G nutzen wir Dual-SIM, eine physi­sche Nano-SIM-Karte von Voda­fone als "SIM 1" und eine eSIM von o2 als "SIM 2". Beide Karten waren vor der Soft­ware-Aktua­lisie­rung aktiv, sodass auf beiden Nummern Anrufe entge­gen­genommen werden konnten.

Nach erfolg­rei­cher Instal­lation des Updates wurde im Menü der SIM-Karten­ver­wal­tung zwar die eSIM als akti­viert ange­zeigt, Anrufe an diese Nummer kamen jedoch nicht durch. Auch konnten unter "Bevor­zugte SIM-Karte" keine Einstel­lungen für einge­hende Anrufe und Nach­richten vorge­nommen werden. Unter "Weitere SIM-Karten-Einstel­lungen" konnte zudem die Einstel­lung "Dual-SIM immer aktiv" nicht verwaltet werden.

Wer damit eben­falls Probleme hat, dem empfehlen wir den klas­sischen Telefon-Neustart. Anschlie­ßend wurden in der Status­leiste auch wieder zwei Balken­reihen für den jewei­ligen Diens­tean­bieter ange­zeigt. Anrufe an die o2-eSIM kamen jedoch weiterhin nicht durch. Das ließ sich in unserem Falle aber dadurch beheben, dass wir "Dual-SIM immer aktiv" zunächst deak­tivierten und anschlie­ßend wieder einschal­teten.

Samsung Galaxy S21 erhält Januar-Patch

Während des Schrei­bens ereilte uns die Meldung, dass das Galaxy S21 eben­falls ein Update erhalten hat. Android 12 ist für dieses Modell bereits verfügbar. Bei dem neuesten Update handelt es sich vornehm­lich um die Aktua­lisie­rung des Sicher­heits­patches auf den 1. Januar 2022. Das ist wiederum schade für das Galaxy Z Flip 3. Nach dieser Infor­mation hätte man durchaus erwarten können, dass auch das Foldable gleich den Januar-Patch erhält.

