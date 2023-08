Samsungs neue Foldables: Bereits bis zu 320 Euro günstiger

Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 sind erst vor wenigen Tagen an den offi­ziellen Verkaufs­start gegangen. Wir schauen uns die aktu­ellen Markt­preise an.

Android-Smart­phones sind nach der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers sehr teuer, aber lange halten sich die Preise meist nicht. Sie können also davon ausgehen, dass bereits abseh­bare Zeit nach dem offi­ziellen Verkaufs­start die Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers von anderen Händ­lern nicht mehr gehalten wird. Ein aktu­elles Beispiel ist Samsungs fünfte Foldable-Gene­ration bestehend aus Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5. Beide Foldable-Vari­anten schlagen mit Anschaf­fungs­kosten zu Buche, die teil­weise bei weit über 1000 Euro und sogar über 2000 Euro liegen. Die Foldables gingen erst am vergan­genen Freitag an den offi­ziellen Verkaufs­start, was zugleich auch Samsungs durchaus attrak­tive Vorbe­stel­ler­aktion been­dete, beispiels­weise die 512-GB-Version des Galaxy Z Flip 5 zum regu­lären Preis der 256-GB-Version zu bekommen. Galaxy Z Flip 5 (r.) und Fold 5 im Preisverfall

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de Wir haben uns wenige Tage nach dem offi­ziellen Verkaufs­start bei anderen Händ­lern umge­sehen, ob die Preise bereits unter der UVP liegen. Und ja, die gibt es. Wir waren wieder einmal erstaunt, wie schnell Smart­phone-Preise fallen können. Zum Preis­ver­gleich orien­tieren wir uns an Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger ausfallen können als die ange­gebenen Preise, berück­sich­tigen wir dabei nicht. Stand des Preis­ver­gleichs ist immer der Zeit­punkt des Arti­kels. Aufgrund schnell eintre­tender Markt­preis­schwan­kungen von Smart­phones können die Preise zu einem späteren Zeit­punkt nicht mehr gültig oder Modelle vergriffen sein.

Weitere Details zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite zu dem Thema sowie in einem Ratgeber speziell zum Thema Vergleich von Smart­phone-Preisen.

Samsung Galaxy Z Flip 5: So viel kostet es aktuell

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 gibt es in verschie­denen Farben. Wir haben uns im nach­fol­genden Preis­ver­gleich ange­schaut, wo der derzeit güns­tigste Markt­preis für jede Wahl­farbe liegt. Es kann also sein, dass der Preis für Ihre Wunsch­farbe höher ausfällt. Zunächst zum Galaxy Z Flip 5 mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Dieses kostet nach der UVP 1199 Euro. Den güns­tigsten Preis, den wir aktuell finden konnten, lag bei 1018,85 Euro inklu­sive Versand­kosten für das Lavender-farbene Modell beim Händler Jacob. Dabei handelt es sich um einen Preis­ver­fall von über 180 Euro nur wenige Tage nach dem offi­ziellen Markt­start des Galaxy Z Flip 5.

Die 512-GB-Vari­ante des Galaxy Z Flip 5 verfügt eben­falls über eine Arbeits­spei­cher­größe von 8 GB und kostet nach der Unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers 1319 Euro. Hier hat der Händler Jacob zum Stand jetzt eben­falls ein äußerst attrak­tives Angebot und verkauft das Grün-farbene Galaxy Z Flip 5 mit 512 GB Spei­cher zu einem Preis von 1052,89 Euro inklu­sive Versand­kosten, was einem Preis­ver­fall von über 266 Euro entspricht.

Samsung Galaxy Z Fold 5: So viel kostet es aktuell

Auch beim Preis­ver­gleich des Galaxy Z Fold 5 suchten wir wieder den güns­tigsten Preis nach Farbe. Nach der Hersteller-UVP schlägt das Galaxy Z Fold 5 mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität mit Kosten in Höhe von 1899 Euro zu Buche. Beim Händler Jacob gibt es das Modell in Schwarz derzeit zu einem Preis in Höhe von 1700,97 Euro inklu­sive Versand­kosten. Das entspricht einem Preis­ver­fall in Höhe von über 198 Euro. Nach der UVP kostet das Modell mit 12 GB und 512 GB 2019 Euro. Inter­essan­ter­weise bietet der Händler Jacob das 512 GB fassende Fold 5 in Schwarz mit einem Preis in Höhe von 1698,99 Euro inklu­sive Versand­kosten güns­tiger an als das 256-GB-Modell. Das entspricht einer Diffe­renz von knapp über 320 Euro gegen­über der UVP des Herstel­lers.

Die 1-TB-Vari­ante des Galaxy Z Fold 5 kostet 2259 Euro. In der Farbe Schwarz ist es derzeit beim Händler Galaxus am güns­tigsten und für 1955,90 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Das entspricht einem Preis­ver­fall in Höhe von über 303 Euro nur wenige Tage nach dem offi­ziellen Verkaufs­start des Foldables im Buch­format.

Aktion im Samsung Online-Shop

Samsung hat im Online-Shop noch bis zum 31. August eine Aktion laufen, bei der es eine Tausch­prämie von 200 Euro (zusätz­lich) gibt, wenn man ein kompa­tibles Altgerät beim Kauf eines Galaxy Z Fold 5 eintauscht, beim Galaxy Z Flip 5 sind es 150 Euro. Bei beiden Modellen gibt es zudem die Galaxy Buds 2 Pro ohne Aufpreis dazu. Die Markt­preise für die Kopf­hörer liegen je nach Farbe zwischen 143 und 152 Euro.

