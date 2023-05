Samsung-Gerüchte: DeX für Z Flip 5 und ChatGPT-Rivale

Das Galaxy Z Flip 5 scheint auch in puncto Soft­ware dank DeX ein Upgrade zu bekommen. Eine auf Samsung-Mobil­geräte spezia­lisierte Inter­net­seite erhielt diese Infor­mation. Mit DeX wird aus an einem externen Display ange­schlos­senen Smart­phone oder Tablet ein Computer-Ersatz. Dabei kann die Eingabe entweder auf dem Bild­schirm des Handys respek­tive Flach­rech­ners oder klas­sisch per Maus und Tastatur erfolgen.

DeX auf einem Foldable im Klapp­handy-Stil wäre ein abso­lutes Novum. Nicht minder span­nend: Samsung soll an einer KI als Konkur­renz zu ChatGPT arbeiten.

Galaxy Z Flip 5 als Computer-Alter­native?

Gesellt sich das Galaxy Z Flip 5 zu den DeX-kompatiblen Geräten?

Bild: Samsung Vor etwa sechs Jahren führte Samsung mit dem Zubehör DeX eine Docking­sta­tion ein. Diese verwan­delte mit zahl­rei­chen Anschlüssen, darunter Ethernet, HDMI und USB 2.0, ausge­wählte Smart­phones des Elek­tronik­kon­zerns in einen Desktop-Rechner. Passen­der­weise steht DeX für Desktop eXperience. Man soll also eine Computer-ähnliche Erfah­rung mit dem Mobil­gerät auf Smart-TVs und Moni­toren erhalten. Seit einiger Zeit wird hierfür keine Docking­sta­tion mehr benö­tigt. Aller­dings setzte Samsung die Funk­tion bisher nicht auf der Galaxy-Z-Flip-Reihe ein. Das kann sich laut SamMobile mit dem Galaxy Z Flip 5 ändern.

Das im kommenden August erwar­tete Foldable soll der Quelle dieser Website zufolge nämlich DeX besitzen. Es wäre das bislang hand­lichste Samsung-Mobil­gerät, welches mit dieser Erwei­terung aufwartet. Drahtlos mit dem Fern­seher oder Monitor verbunden hätte man einen äußerst kompakten Arbeits­platz in der Hosen­tasche. Es bleibt abzu­warten, ob Samsung älteren Galaxy-Z-Flip-Exem­plaren das Feature nach­träg­lich per Update spen­diert.

Samsung könnte an ChatGPT-Konkur­renz arbeiten

Von einer weiteren Soft­ware­ent­wick­lung des südko­rea­nischen Herstel­lers will der Bran­chen­insider Reve­gnus erfahren haben. Ihm zufolge werkelt Samsung an einer gene­rativen KI ähnlich ChatGPT. Besagte Künst­liche Intel­ligenz soll in Koope­ration mit Naver entstehen. Das Soft­ware­unter­nehmen resi­diert eben­falls in Südkorea und bietet eine Such­maschine, einen Karten­dienst, Wörter­bücher sowie weitere Dienste an.

Noch in diesem Jahr könnte die KI veröf­fent­licht werden. Sie ist für den Halb­leiter-Sektor ange­dacht. Es wäre die erste südko­rea­nische Künst­liche Intel­ligenz für Unter­nehmen. Privat­anwender sind zumin­dest vorerst nicht das Ziel.

