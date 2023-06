Galaxy Z Flip 5 soll angepasste Google-Apps bekommen

Mit dem deut­lich vergrö­ßerten Außen­dis­play soll der Benut­zer­kom­fort des Galaxy Z Flip 5 im geschlos­senen Zustand steigen. Nicht nur Samsung selbst opti­miert seine haus­eigenen Anwen­dungen für den neuen Cover-Screen, auch Google soll seine Apps entspre­chend anpassen.

Einem aktu­ellen Bericht zufolge arbeiten der Elek­tronik­kon­zern und die Such­maschi­nen­firma dies­bezüg­lich zusammen. Die Folge seien auf dem Zweit­dis­play best­mög­lich nutz­bare Apps wie Google Maps, YouTube und Messages. Für viele Funk­tionen wird ein notwen­diges Aufklappen des Handys somit obsolet.

Galaxy Z Flip 5 ist geschlossen mehr Handy

Das neue Außendisplay des Galaxy Z Flip 5

Bild: Ice universe

Foldables im Klapp­handy-Stil sparen vor allem Platz in der Hosen­tasche. In der Hand gehalten muss man bei Samsungs Flip-Reihe bisher aber für viele Anwen­dungen das Mobil­gerät zunächst öffnen. Bedingt durch das winzige 1,9-Zoll-Außen­dis­play ist das kein Wunder. Die äußere Anzeige des Galaxy Z Flip 5 wächst aller­dings auf 3,4 Zoll an. Dadurch ergeben sich völlig neue Möglich­keiten für die Bedie­nung im zusam­men­gefal­teten Zustand. SamMobile will einige dieser Möglich­keiten erfahren haben.

Google arbeitet dem Bericht zufolge mit Samsung zusammen, um seine Anwen­dungen für das Galaxy Z Flip 5 anzu­passen. Unter anderem werden in diesem Zusam­men­hang Google Maps, YouTube und Messages genannt. Man soll Texte verfassen, Videos betrachten und Wegwei­sungen erhalten können, ohne den Falter zu öffnen. Bereits zuvor haben Samsung und Google für eine bessere Benut­zer­erfah­rung für die Foldables des südko­rea­nischen Konzerns koope­riert. Etwa beim Flex-Mode-Support für Google Meet.

Samsung über­arbeitet seine Apps eben­falls

Der Hersteller voll­zieht auch Fein­schliff an seinen Anwen­dungen für das Galaxy Z Flip 5. Viele der Apps, wenn nicht sogar alle, sollen über­arbeitet werden. Unter anderem seien das Surfen im Internet, die umfas­sende Nutzung bestimmter Anwen­dungen sowie das Betrachten und Verfassen von Mittei­lungen bequem möglich.

Ferner stellt Samsung seinen Anwen­dern mehr Features der Benut­zer­ober­fläche One UI auch auf dem Zweit­bild­schirm des Galaxy Z Flip 5 zur Verfü­gung. Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis Samsung uns die Features zeigt. Schon Ende Juli könnte es ein Galaxy Unpa­cked Event geben.

Wir haben alle wich­tigen Infos über Flip 5 und Fold 5 zusam­men­gefasst.