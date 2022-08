Samsung Galaxy Z Flip 4: Das neue Foldable im Unboxing

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist in der Redak­tion ange­kommen. Wir haben das neue Foldable aus seiner Schachtel geholt und erste prüfende Blicke darüber wandern lassen.

Samsung hat zwei neue Fold­ables im Angebot: Das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4. Letz­teres orien­tiert sich erneut an den klas­sischen Klapp-Handys. Das Modell ist schlank und kann in der Mitte wie frühere Handys zusam­men­gefaltet werden. Dadurch wird das sehr große Display deut­lich verklei­nert, wodurch das Smart­phone in ein kompaktes Format trans­for­miert. Auf der Außen­seite gibt es ein anspre­chend großes, zweites Display, das unter anderem zur Anzeige von Benach­rich­tigungen, Wetter­bedin­gungen und der Musik­steue­rung verwendet werden kann.

Die Vorbe­stel­ler­phase für die Fold­ables läuft noch, offi­ziell verfügbar werden Fold 4 und Flip 4 ab dem 26. August sein. In der Redak­tion einge­troffen ist bereits das Flip 4. Wir haben es aus seiner Schachtel geholt und uns einen ersten Eindruck verschafft. Wie fühlt es sich an? Was hat sich auf den ersten Blick zum Vorgän­ger­modell verän­dert?

Dünne Schachtel - war zu erwarten

Die Schachtel, in der sich das Samsung Galaxy Z Flip 4 bettet, ist wie zu erwarten wieder schlank. Das liegt daran, dass sich Hersteller wie Samsung dafür entschieden haben, künftig auf die Beilage eines Netz­teils zu verzichten. Das soll Kosten sparen und die Umwelt schonen.

Wer aller­dings nicht über ein passendes Netz­teil verfügt, muss sich eines auf anderem Wege besorgen - und das kostet Geld.